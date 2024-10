Arrêt des prix littéraires Orange, un zeste amer et “maladroit

Dibakana Mankessi sera donc le dernier lauréat de ce prix, récompensé pour Le psychanalyste de Brazzaville (2023, éditions Les Lettres Mouchetées). Une dotation de 10.000 € — contre 15.000 € pour le Prix Orange du Livre, une différence à imputer aux frais de change, probablement — que la Fondation ne versera donc plus, nous apprend Jeune Afrique.

Mais l’écrivain et sociologue congolais n’est pas seul à clore un chapitre : Clarisse Crémer et Maud Bénézit saluées par le prix BD (créé en 2020 avec le CNL et 5000 € de dotation) pour J’y vais mais j’ai peur (Éditions Delcourt) et Marianne Jaeglé, Prix Orange du Livre pour L’Ami du Prince (Gallimard), seront également les dernières pour le pan hexagonal. En somme, la fondation Orange coupe court à son implication dans le secteur du livre.

La lauréate, Marianne Jaeglé, qui prendra part ce 16 octobre à une rencontre en ligne avec les lecteurs, sur la plateforme Un endroit où aller, ne manquera certainement pas d’apprécier l’ironie du sort. Nous ne sommes pas parvenus à joindre Jean-Christophe Rufin, président du jury depuis 2012 – ayant succédé à Erik Orsenna – pour recueillir ses commentaires.

Cela tient surtout à ce que le planning promotionnel est engagé, et le calendrier établi. Aux récompenses s’ajoutent des impératifs de promotion, qui relèvent du contrat tant vis-à-vis des auteurs que de leurs éditeurs.

Une notoriété assise

Sur 2023, Orange annonçait des résultats de l’ordre de 2,5 milliards € de chiffre d’affaires, avec notamment 11,4 % de croissance sur le continent africain. L’opérateur est implanté dans 17 pays et avance 1,25 milliard € d’investissement dans les infrastructures pour Afrique et Moyen-Orient.

À LIRE - MO3T, c'est terminé : Orange abandonne le “hub” de la librairie

Internet mobile, 5G, services de transfert d’argent ou fibre optique : le CEO de la filiale Jérôme Hénique était plutôt fier de son bilan. D’autant que la société ouvrait un fonds d’investissement ciblant les start-ups et leurs projets, Orange Digital Venture (voir Tribune Afrique).

En somme, le boulot de communication est achevé, le cheval de Troie qui passait par la littérature n'aurait plus de raison d'être ?

Tout pour la musique ?

Que se passe-t-il donc chez Orange ? Certains pointent les récentes arrivées de Caroline Guillaumin, directrice de la Communication d’Orange depuis janvier 2023, responsables de la Fondation, et d’Hafida Guenfoud, déléguée générale de la Fondation, nommée en juillet de la même année. Deux personnalités qui viennent de la Société Générale, respectivement DRH et Déléguée générale Fondation SG.

« Elles ne s’intéressent qu’à la musique », nous assure-t-on. Et depuis février dernier, la Dircom s’était fait remarquer : ses changements stratégiques en matière de sponsoring et mécénat, indiquait La Lettre.

En s’installant dans le fauteuil de présidente déléguée de la Fondation, elle mettait l’accent sur les liens avec l’Opéra national de Paris tout en cherchant à couper court avec le Tour de France, au profit du football ou du rugby. Des chasses gardées qui précédemment relevaient des attributions de la communication France…

Quant à la littérature…

Le poète et conseiller culture auprès du ministère de l’Industrie culturelle du Congo, Émeraude Kouka évoque des « raisons encore floues » pour justifier de cette suppression soudaine. Des économies substantielles ? Le montant du financement de ces différentes récompenses reste « assez opaque », estime une source. Mais s’avérerait « suffisamment important pour prendre cette décision brutale et mettre tout le budget sur le mécénat musical ».

De fait, la Fondation Orange est impliquée depuis plus de 35 ans comme mécène dans ce secteur en France. La documentation financière de 2023 indique que 24,7 millions € ont été investis à travers 25 pays pour « la démocratisation de la culture auprès de tous les publics en favorisant l’accès à la musique, aux livres, aux musées ».

Quant au Rapport annuel 2023, il souligne : « Parce que la culture est un formidable outil de décloisonnement et participe à l’inclusion sociale et professionnelle, la Fondation Orange s’engage également dans le mécénat culturel, en favorisant l’accès à la culture pour tous et en détectant et accompagnant les jeunes talents dans la musique et la littérature. »

Déception, trahison et recentrage

Au sein du jury africain, apprend ActuaLitté, c’est une véritable colère que de se retrouver devant le fait accompli — d’autant que leur engagement relevait du bénévolat. « Au lendemain du sommet de la francophonie, c’est une terrible nouvelle », analyse une observatrice. C'était en effet à Villers-Cotterêts, ce 4 et 5 octobre... « Et d’autant plus pour les éditeurs africains : il s’agissait d’un des rares prix internationaux avec une résonance médiatique. »

Une autre souligne sa « grande tristesse de voir ces prix s’éteindre, pour les Africains et en France pour tous les éditeurs et romanciers soutenus depuis tant d’années ».

Réévaluer les objectifs

Pour autant, la décision n’a rien d’un lapin sorti du chapeau, du jour au lendemain. « Une nouvelle direction s’installe, prend ses marques et remet à plat tout le fonctionnement : un grand classique », nous glisse un proche du dossier. « Et cela s’est opéré dans une certaine transparence, de la part des équipes de la fondation. »

L’arrêt de l’ensemble des prix résulte donc de semaines de réflexions, qui aboutiront à un recentrage des programmes, autour de l’éducation et la culture. Notamment pour l’apprentissage — on imagine que le elearning est en ligne de mire. À ce jour, 1700 établissements en France et Afrique bénéficient du programme Écoles Numériques, soit quelque 600.000 élèves.

La Fondation fournit en effet des kits avec un mini-serveur de contenus éducatifs connectés à 25 tablettes, un PC portable, un vidéoprojecteur et une enceinte Bluetooth. De quoi assurer une accessibilité à des ressources éducatives. Il en irait de même pour la lecture, mais aucun de ces deux volets n’est encore arrêté.

L'art et la manière...

Au final, on note surtout une « sérieuse maladresse dans l’arrêt des prix. Qu’une Fondation cesse des investissements, c’est son droit le plus strict, mais dans la communication adoptée – ou l’absence totale de communication plutôt –, se dessine combien la nouvelle direction n’a pas mesuré l’importance de ces prix », pointe une observatrice.

La Dircom, Caroline Guillaumin, a-t-elle estimé que l’organisation s’éparpillait et qu’il importait de rendre ses actions plus lisibles ? Et qu’après tout, le lien historique entre la voix et la Fondation méritait plus d’attention ? « Le couac vient de ce que rien n’est prêt pour la suite : on aurait imaginé que le calendrier soit réaménagé, au moins par respect pour les personnes engagées », conclut notre interlocutrice.

Reste alors cette interrogation autour du site Lecteurs.com, réseau de lecteurs réunissant quelque 240.000 inscrits. Amorcée, désamorcée, relancée et doucement active, la plateforme serait en vente assure Jeune Afrique, pour 1 € symbolique. Un outil disposant d'une base de données intéressante, et servant par ailleurs d'outil promotionnel aux différents lauréats des prix littéraires – et qui perdrait une partie de ses fonctions désormais.

Contacté, le service de presse du groupe Orange n'a pour le moment pas donné signe de vie suite à nos demandes sur ces différents sujets. La Fondation n'ayant pas non plus apporté d'explications, la maladresse devient « une excuse un peu facile », s'agace une éditrice.