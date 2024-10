Paris : les bibliothèques devront serrer la ceinture de leurs collections

Dans un communiqué publié fin septembre, le syndicat SUPAP-FSU a, le premier, pointé un dysfonctionnement inédit au sein de l'administration parisienne. « À l’Assemblée Générale des bibliothécaires de ce jeudi 26 septembre une information stupéfiante a été partagée : toutes les commandes de livres adulte ou jeunesse, de DVD, de CD ou encore de partitions... sont bloquées », a résumé le syndicat unitaire des personnels des administrations parisiennes.

Prière de prioriser

Les premiers signaux remonteraient au mois de mai dernier, d'après une source du Parisien, quand des établissements ont été informés de ces problématiques budgétaires. Mais l'ensemble du réseau parisien est aujourd'hui concerné.

« La Ville connaît des contraintes sur l’exécution de son budget 2024, qui conduisent chaque direction et chaque équipement à prioriser ses besoins », indique Olivier Moriette, sous-directeur de l’éducation artistique et des pratiques culturelles de la ville de Paris, dans un mail consulté par le quotidien.

Une insuffisance de crédits de paiement serait en cause, après « beaucoup de dépenses en début d’année », selon Carine Rolland, adjointe à la maire de Paris chargée de la culture. Les factures engagées depuis juillet seront réglées en priorité, pour éviter des pénalités de retard, et les acquisitions des établissements seront désormais « priorisées », afin de « poursuivre les acquisitions à un niveau compatible avec les crédits encore disponibles », d’après l'expression d'Olivier Moriette.

Mollo sur les acquisitions

D'après le budget primitif de la Ville de Paris pour 2024, « le budget consacré au fonctionnement des bibliothèques et médiathèques s'élève à 4,3 millions €, soit une baisse de 0,2 million € par rapport au [budget primitif] 2023 du fait de la diminution des dépenses de préfiguration des médiathèques James Baldwin et Virginia Woolf respectivement dans les 19ème et 13ème arrondissements ».

L'administration parisienne a d'ailleurs mis en avant les importantes dépenses pour ces nouveaux équipements de lecture publique, pour expliquer les finances un peu courtes pour la fin d'année 2024. Elle assure par ailleurs ne prévoir ni « baisse du budget alloué aux bibliothèques, ni de gel ».

Le personnel des établissements de lecture publique craint pour sa part un éloignement du public, en cas d'absence de nouveautés, tant en matière de livres, que de CD ou de DVD. « On nous a dit que les produits les plus attendus comme les livres de la rentrée littéraire devraient être commandés. Mais on ne sait pas si on pourra tout avoir », souligne une bibliothécaire auprès du Parisien.

Rendez-vous en 2025

Les agents redoutent également un budget 2025 plus austère pour la culture, en raison des difficultés financières de la Ville de Paris. Comme d'autres collectivités territoriales, elle fait face à la baisse de ses recettes, malgré des besoins toujours aussi importants et des investissements nécessaires.

Si le budget de fonctionnement de la ville est à l'équilibre, comme l'exige la loi française, Paris s'est considérablement endettée pour investir en direction de projets d'avenir, notamment la transition écologique. Cette dette s'élève aujourd'hui à 8,7 milliards €, en augmentation (elle dépasserait les 9 milliards € en 2025, selon l'administration) : comme l'indiquait France Info, la capacité d'autofinancement de la ville est à l'inverse en baisse, à 567 millions € en 2024, comme inscrit dans le budget primitif 2024.

Pour « dénoncer [l]e discours » de l'administration, les syndicats Supap-FSU, CGT et Force Ouvrière ont appelé, ce jour, à une mobilisation, au siège de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Paris.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0