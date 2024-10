Lutter contre le pilonnage en imprimant des séries adaptées” 

Ce 50e ouvrage est placé sous le signe de l’engagement au service d’une lecture variée, poétique, qui fait rimer plaisir, intérêt et toujours plus d’engagements pour la paix, pour la lutte contre les discriminations et les addictions, ou encore les engagements syndicaux. Cap de l’Étang se « livre » à vous. Avec ces 50 livres, quelle aventure !

Depuis 2017, nous écrivons une histoire éditoriale singulière où la passion du livre est inscrite dans nos gènes comme dans chacune de nos actions.

Nous fêtons ce cinquantième livre avec beaucoup de fierté, c’est certain, mais surtout, surtout, l’envie de poursuivre l’aventure avec vous, nos fidèles lecteurs ainsi que les libraires ayant nos ouvrages dans leur rayon. À cette occasion, nous voulons partager avec vous un peu de notre histoire et revenir sur le chemin parcouru aux côtés des auteurs et des lecteurs.

Célébrons nos auteurs

Les deux éditeurs Monique-Marie Ihry et Bruno Salgues ont choisi des auteurs, non seulement accessibles à tous, mais reconnus pour leur engagement sur des causes contemporaines. Chacun d’entre eux nous livre les clés d’une société actuelle, comme le féminisme, l’engagement pour la paix, la défense des salariés… Ce sont aussi des auteurs, dont les récits sont faciles à lire et savoureux de par leur humour.

Merci à Nadine Agostini, Patrick Bachellerie, Évelyne Berruero, Éric Brouet, Frédéric Camoin, Aimée Dandois, Jean Daval, Patrick Espoto, Zaïna Folco, Andrea Genovese, Flore Iborra, Stéphane Jardin Philippe Lemoine, René Mestrallet, Jean-Pierre Minet, Houndémon Akotinme Minwazin, Paul Monnier, Yves Mur, Flora de Negroni, Hélène Rabotin, Régine Seidel, François Szabó et Jean-Michel Vachey d’avoir choisi Cap de l’Étang Éditions et la collection Plume d’ivoire.

Il ne faut pas oublier également Monique-Marie Ihry qui a inauguré la collection en 2017, le professeur et critique littéraire tunisien Mohamed Salah Ben Amor, aujourd’hui décédé, qui a été un de nos conseillers éditoriaux, et les plus de 500 auteurs faisant partie de nos anthologies.

Fêtons nos innovations éditoriales

À cette occasion, l’éditeur Cap de l’Étang veut mettre en lumière ses actions pour lutter contre le pilonnage, pratique fréquente, en imprimant des séries adaptées. C’est aussi le positionnement de stock de livres dans les entrepôts de grands distributeurs et libraires.

Grâce aux technologies numériques innovantes, nos productions d’ouvrages garantissent moins de pilons, des distributions de livres plus rapides et davantage d’économies. Nos livres sont en général imprimés en France et nous en profitons pour saluer nos partenaires imprimeurs. Ainsi, les prix de nos produits sont moins chers que les produits similaires de certaines grandes maisons d’édition.

Ce sont également des ouvrages musicaux avec les musiques de Jean-Pierre Mader et des chants de Houndémon Akotinme Minwazin. Nous remercions aussi les photographes Xavier Curtat, Marc Deotte, Fabien Lebourgeois, Gérard Romero. Enfin, une grande part de nos livres sont publiés également pour les tablettes.

Le cinquantième ouvrage de la collection s’intitule « Nue comme le poing » de Sylvaine Hinglais, il est illustré avec des photographies de Xavier Curtat. Ce recueil est composé de textes courts, miroirs de la psyché féminine, où se lisent les contradictions intimes qui naissent du désir, et l’impact émotionnel de la violence faite aux femmes au sein du couple. Il sera bientôt disponible en librairie et sur les sites.

Ces dernières années ont été marquées par de nombreux moments de joie, de partage avec les auteurs et nos lecteurs, mais aussi parfois de difficultés liées à la période du COVID. Notre maison d’édition a été capable de traverser des défis, et de redoubler d’efforts. C’est cette persévérance et cette réelle volonté de qualité qui nous ont permis d’être reconnus dans le monde de l’édition poétique en tant qu’acteur de référence. Ceci est notre force.

Ainsi, nous avons célébré non seulement notre production passée, ces cinquante livres de la collection Plume d’ivoire, et nous sommes confiants en notre avenir qui sera agrémenté de nouvelles opportunités de publication poétique à succès.

Parmi eux, félicitons ceux qui vont atteindre 800 exemplaires vendus, ce qui représente des chiffres de ventes de textes poétiques équivalents à ceux d’un premier roman. Et, oui, la poésie se vend, et les lecteurs sont de plus en plus jeunes. Ces succès nous ont imposé même un changement de statut juridique de l’entreprise.

Pour célébrer et marquer ce cinquantième ouvrage, nous vous donnons rendez-vous à la librairie d’Allègre (43270) pendant ces vacances de la Toussaint, du 22 octobre au 2 novembre 2024.

Crédits photo : Cap de l'Étang éditions