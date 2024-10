Claude Lapointe, illustrateur jeunesse, est décédé 

Né en Moselle, il a suivi un parcours artistique qui l'a conduit aux Beaux-Arts de Nancy et à l'École des Arts décoratifs de Strasbourg, avant d'enseigner et de créer le premier atelier d'illustration dans une école d'art en 1972. Il a formé de nombreux illustrateurs renommés et a mené une riche carrière d'illustrateur indépendant, collaborant avec divers éditeurs et médias.

Claude Lapointe comme enseignant...

Claude Lapointe, enseignant, un peu auteur, beaucoup illustrateur, est décédé dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 octobre 2024. Il avait 86 ans. Né à Rémilly (Moselle), Claude Lapointe a toujours aimé dessiner, doutant toutefois, dans les premiers temps, de ses capacités. Études secondaires au lycée de Metz, puis, de 1959 à 1962, service militaire, entre Thionville et le Sahara, où ses dessins de Gaulois amusent beaucoup ses camarades de chambrée. Passage par les Beaux-Arts de Nancy, en 1962 et 1963, et par l’École supérieure des Arts décoratifs de Strasbourg, de 1963 à 1965.

L’élève est studieux, mais il s’ennuie un peu et, parce qu’on lui propose, à Metz, un emploi de maquettiste publicitaire, il arrête sans regret ses études deux mois avant de passer son diplôme. En 1967, Claude Lapointe est nommé, après concours, professeur titulaire aux Arts décoratifs de Strasbourg. Il y enseigne le dessin de la lettre puis devient responsable de l’atelier de graphisme publicitaire.

Revenant plusieurs fois à la charge, il finit par obtenir, en 1972, la création d’un atelier d’illustration, le premier dans une école d’art. D’abord tout juste tolérée, l’option prend ses quartiers à l’Annexe, lieu excentré initialement dédié aux arts ménagers. L’atelier d’illustration de Claude Lapointe, qui forme aux métiers de l’édition, de la presse et de l’audiovisuel, accueillera, au fil des années, de plus en plus d’élèves. Parmi eux, Serge Bloch, Ève Tharlet, John Howe, Joseph Béhé, Christian Heinrich, Catel, Blutch, Boulet, Mathieu Sapin, Lisa Mandel et Camille Jourdy.

« Je n’enseigne aucune technique graphique. Sur ce plan-là, c’est un peu l’auberge espagnole : chaque élève bénéficie de ce qu’il apporte. C’est une anti-école dans la mesure où je n’impose aucun style. »

...Puis comme illustrateur

En sus de ses activités d’enseignant, Claude Lapointe mène une riche carrière d’illustrateur indépendant. Dans la presse, il collabore à L’Expansion, au Monde et au Monde dimanche, au Monde de l’éducation (où il dessine de caustiques portraits d’enseignants et d’enseignés), à Elle, à Lire, au quotidien régional L’Alsace et, chez Bayard, à Pomme d’api, aux Belles histoires, à J’aime lire, à Okapi, à Je bouquine et à Phosphore, donnant vie – une vie pas toujours simple – au jeune adulte Trébor.

Dans l’édition pour la jeunesse, Claude Lapointe travaille principalement pour Grasset (où il illustre

Pierre Gripari), pour Gallimard (illustration de textes classiques et contemporains et conception de

couvertures pour la collection « Folio junior »), pour Actes Sud Junior, pour Bayard, pour La Martinière, pour Calligram, pour Circonflexe.

« Je fais de l’image narrative, populaire, dans un style réaliste simplifié. Ce n’est pas une esthétique dans le vent. Mais ça devrait être pratiqué par de nombreux artisans de l’image. »

Premier ouvrage publié : Pierre l’ébouriffé, traduit d’Heinrich Hoffman par François Ruy-Vidal (Un livre d’Harlin Quist, 1972). En 1982, l’illustrateur pédagogue obtient le Grand Prix Graphique de la Foire du livre de jeunesse de Bologne pour les quatre titres (Le trait magique, Le personnage, Le cadrage, La couleur) de la collection « Les secrets de l’image » (Gallimard, 1981). Citons encore, parmi les plus de cent livres que Claude Lapointe illustra : Le marchand de fessées de Pierre Gripari (Grasset, 1980), Du commerce de la souris d’Alain Serres (Gallimard, 1983), Grabuge et l’indomptable Amélie d’Elvire de Brissac (Gallimard, 1990), Nic, nac, noc avec Katy Couprie et Pascal Dolémieux (Le Sourire qui mord, 1994), Le plus beau chien du monde de Jo Hoestlandt (Pocket jeunesse, 2001), La guerre des boutons de Louis Pergaud (Gallimard, 2011), la série « Oscar » de Catherine de Lasa, chez Calligram, qui raconte aux très jeunes lecteurs les gros bonheurs et les petits malheurs d’un lapin de leur âge.

Signalons aussi, conçus avec Sylvette Guindolet, L’Agenda de l’apprenti illustrateur et dessinateur de BD et Carnet de l’apprenti illustrateur (La Martinière, 2006 et 2017).

Nombreuses expositions personnelles ou collectives, à Paris, Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Angoulême, Reims, Nancy, Metz et Arc-et-Senans. En 1988, Claude Lapointe avait réalisé, en complicité avec Denise Escarpit, un Guide des illustrateurs du livre de jeunesse français, édité conjointement par le Salon du livre de jeunesse (de Montreuil) et le Cercle de la librairie, dans lequel il se donnait la parole page 88 :

« La magie des mots et des images fait croire, pendant un instant, aux mondes et aux personnages décrits et représentés. Pendant que je dessinais cette scène [un énorme rat s’apprêtant à bondir sur une fillette maigrichonne], je me suis demandé ce qui allait réellement se passer dans la seconde qui suit l’instantané de l’image. Et puis j’ai laissé aux mots et au lecteur le soin de conclure. »

Depuis deux ans, ayant quitté l’Alsace à laquelle il était très attaché, Claude Lapointe vivait à Valréas, dans le Vaucluse.