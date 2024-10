Stéphanie Ferran quitte Hachette Livre

Les éditions Chandeigne et Lima publient ce 4 octobre Les plus vastes horizons du monde, un recueil de textes et de films ethnographiques de Claude Lévi-Strauss. Parmi ces écrits, un certain nombre d'articles inédits en français, restés endormis à la Bibliothèque nationale de France. Ils retracent pourtant ce que le célèbre anthropologue qualifiait d'« expérience la plus importante de ma vie ».