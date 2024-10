Shinkirari : confessions d'une desperate housewives au Japon

Chiharu Yamakawa est femme au foyer. Tous les jours, elle s’occupe de ses deux filles qui ne sont encore qu’au primaire, elle lave le linge, elle cuisine pour son mari. Jusqu’à l’heure où il rentre à la maison et il faut encore se mettre à son service pour répondre à ses moindres désirs. Le tout, en silence. Une mère, une épouse dévouée ne doit pas avoir ses propres envies, ne doit pas rêver de liberté.

Et pourtant, l’esprit de Chiharu s’évade. Elle repense à sa jeunesse, elle réfléchit à ce que veut dire être mère, elle s’interroge sur ce qui rend les mariages si stériles sur le plan humain. Elle connaît tout de son mari, mais lui, que sait-il d’elle ? Prétend-il même essayer de la comprendre ?

Incontournable figure du manga au féminin

Avec une sincérité percutante, Murasaki Yamada nous livre le quotidien de cette femme des années 1970. Rythmé par des chapitres courts, qui sont autant de tranches de vie axées sur des thématiques clés, ce récit à la première personne immerge complètement au sein de ses planches épurées et de ses réflexions simples mais percutantes.

Pionnière du manga alternatif féminin, Murasaki Yamada a d’abord abandonné la plume pour se consacrer à son foyer et à ses deux filles. C'est pourtant le dessin qui lui permettra de prendre son indépendance financière et de quitter son mari abusif, qui la battait chaque fois qu'il la voyait un crayon à la main. Profondément marquée par cette vie conjugale qu’elle appelle son « enfer », elle écrit plusieurs mangas ayant pour personnage principal des femmes au foyer. Shinkirari est son oeuvre restée le plus célèbre au Japon.

C’est donc en partie avec son expérience personnelle qu’elle nourrit le personnage de Chiharu et nous livre ses petites résistances, ses petites victoires, dans un féminisme encore balbutiant mais qui clame haut et fort que les mères sont des humaines comme les autres, avec leurs doutes, leurs colères, leur tristesse, et leurs envies.

Reprendre sa liberté, morceau par morceau

Le mari de Chiharu est un homme du Japon des années 1970 tout ce qu'il y a de plus banal : il n'est pas méchant, mais il n'a aucune considération pour le travail que fournit sa femme, ne demande qu'à être servi sans entendre broncher, et prend une maîtresse pour se distraire.

Chiharu est exaspérée, mais elle l'aime. Elle cherche à comprendre où et quand les choses se sont rompues, elle ressent le carcan de la société qui lui a vendu des rêves de vie conjugale. À mesure que ses deux filles grandissent, Chiharu trouve petit à petit des marges d’indépendance. Elle aussi, elle trouvera sa voie dans la création… et dans l’indépendance économique.

Dans un style graphique fluide et subtil, les arrières plans suggèrent plus qu’ils n’esquissent le cadre d’un petit appartement de la classe moyenne japonaise des années 1970, nous plongeant dans une ambiance vintage qui ne manque pas de charme. Ce grand format de plus de 300 pages réunissant l’ensemble des chapitres de l’œuvre est complété par un dossier extensif sur le contexte historique du manga alternatif et une vie détaillée de l’autrice.

Monument historique oublié mais qui n’a pourtant pas pris une ride, Shinkirari interroge la place de mère et d’épouse avec une sincérité touchant à l’universel.

Et un coup de chapeau à l'équipe qui a accompagné l'ouvrage : les traducteurs Sara Correia et Jérôme Wicky, Ryan Holmberg pour sa postface et l'adaptation réalisée par Eric Montésinos. Ne manquez pas l'extrait proposé en fin d'article.