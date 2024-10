Équipes épuisées, hausse des coûts : la Fête du Livre de Bron s'arrête

C’est officiel : il n’y aura plus de Fête de Livre à Bron. Et pourtant, depuis 1987, la manifestation s’est imposée comme pionnière dans le genre, « là où n’existaient que des salons du livre axés exclusivement sur les dédicaces », rappellent les équipes de l’événement.

Ce festival proposait de donner la parole aux écrivains, et offrait une véritable programmation artistique, « thématisée et exigeante ». Pour ce faire, les équipes s’appuyaient volontiers sur l’expertise des libraires indépendants pour « penser des croisements entre la littérature et d’autres formes d’expression artistique, des dialogues d’auteurs et des lectures musicales, des projections cinématographiques... », complètent-ils.

Au fil des décennies, grâce à l’impulsion de ses fondatrices, Véronique Forcet et Colette Gruas, et sous la direction artistique successive de Brigitte Giraud, Laetitia Voreppe et Yann Nicol, le festival, soutenu par une équipe « fidèle et engagée », s’est hissé parmi les événements littéraires majeurs de la scène nationale, et couvrait aussi bien la littérature générale que les sciences humaines ou encore la littérature jeunesse.

40.000 visiteurs à l’édition 2024

« C’est une annonce qui peut paraître brutale, mais elle fait suite à une longue réflexion », conclut Yann Nicol, actuel directeur du festival, joint par ActuaLitté. Le critique littéraire pointe du doigt « un contexte difficile, à tous les égards, dans le secteur culturel ». Sous cette formulation se cache une situation financière précaire, cumulée à « l’inflation et la hausse des coûts ». Résultat : l’assemblée générale extraordinaire a voté la dissolution de l’association Lire à Bron, ce lundi 7 octobre 2024.

Pourtant, l’événement affichait de bons résultats : 40.000 visiteurs ont répondu présents lors de la précédente édition du festival en mars 2024, dont le dernier thème aura ironiquement été « sauver l’amour »... Notons également le dynamisme de l’association, qui assurait deux prix littéraires et créait, en 2020, un nouveau projet intitulé « La Route des Libraires ». Ces derniers organisaient des rencontres littéraires hors les murs dans des zones dépourvues de manifestations littéraires.

“Les équipes étaient épuisées”

Mais, continuer d’innover, et développer des projets tout en pérennisant les derniers lancés, s’est avéré être un pari risqué, et onéreux, qui plus est. « Nous dépendons beaucoup des collectivités publiques (Ville de Bron, Métropole de Lyon, région Auvergne-Rhône-Alpes, DRAC, Centre National du Livre) », explique le directeur.

Même s’il souligne l’investissement « de partenaires fidèles ,qui ont fait ce qu’ils pouvaient pour éviter d’en arriver là », c’est en septembre, alors qu'ils planifient l’édition 2025, que Yann Nicol et son équipe ont fait face à un sentiment partagé. « On est arrivés au bout du chemin », constate-t-il.

Il détaille : « La situation pesait sur les équipes, qui étaient épuisées ». À la mention du départ d’Aurélie Dubois, responsable de la communication, quatre jours plus tôt, le passionné de littérature reste en retrait. « La vie des associations et des festivals passe par différents états », conclut-il.

Peur de « l’édition de trop ? »

« Nous sommes lucides et préférons arrêter les choses de la meilleure des façons », glisse Yann Nicol. Le clap de fin semble marquer la fin d’une ère pour les Lyonnais, et de nombreux acteurs du monde du livre. « C’est la Fête du Livre de Bron qui m’a donné l’envie et l’audace de créer la Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne », s’attriste Gérard Picot sous la publication Facebook de l’association.

« On a conscience de l’impact et de l’attachement du public et des acteurs à ce festival. Ça nous attriste, mais on l’assume et on essaie de le faire de manière élégante », rassure le directeur du festival, avant de conclure : « la Fête du Livre fut aussi le symbole d’une époque marquée par la liberté, l’exigence pour tous, la démocratisation culturelle, portant haut l’idée selon laquelle l’art et la littérature permettent à chacun de trouver une place dans le monde. »

