L'intimité à l'ère technologique, au Salon de la Littérature Érotique 2024

De nombreuses auteures y explorent les bouleversements provoqués par l'omniprésence des algorithmes, l'essor des sex-toys, la prolifération de la pornographie, ou encore les avancées en neurosciences. Ces transformations profondes modifient nos relations et désirs, comme l'illustrent les essais présentés, qui incitent à mieux comprendre et apprivoiser ces évolutions.

Parmi les invitées de marque, figurent des expertes de l’intime telles qu’Aurélie Jean, scientifique et autrice de Le code a changé : amour et sexualité au temps des algorithmes (L'Observatoire), Aurore Malet-Karas, docteure en neurosciences avec Cerveau, Sexe et Amour (HumenScience), et Amandine Jonniaux, journaliste, qui présentera Oh my Gode !, une enquête sur l’univers des sex-toys (La Musardine).

Thérèse Hargot, sexothérapeute, animera une conférence sur la distinction entre érotisme et pornographie, et Janine Mossuz-Lavau, politologue, interviendra sur son ouvrage La vie sexuelle en France : comment s'aime-t-on aujourd'hui ? (La Martinière).

Cette édition met également à l'honneur la diversité des fantasmes féminins, avec des récits érotiques audacieux et authentiques qui brisent les tabous. Des autrices comme Axelle de Sade (Kink), Clarissa Rivière (Village des Soumises), Alice Rameliet (Martin en voyage), Ann Bonny (Une heure libertine dans un monde libertaire), et Léa Grosson (Depuis cette Nuit) offriront des visions libérées de l'érotisme, loin des stéréotypes. Camille Emmanuelle dénonce d’ailleurs les romances édulcorées dans son roman Cucul, publié dans le label Verso du Seuil.

Organisé par Polissonneries, créateur d'événements autour de la littérature érotique, ce salon entend aller au-delà de la découverte littéraire. Il invite les visiteurs à participer activement avec des défis d’écriture, des happenings, des conférences-débats, et des animations variées.

Les participants pourront échanger avec les auteurs et prendre part à des jeux littéraires stimulants. En plus de ces expériences, les visiteurs repartiront avec des souvenirs et des cadeaux, prolongant ainsi cette exploration de la littérature érotique sous toutes ses formes.

Ci-dessous, le programme complet du Salon de la Littérature Érotique 2024 :

Crédits photo : Salon de la Littérature Érotique