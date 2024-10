Entretien avec Maylis De Kerangal et Jérôme Ferrari pour un retour en enfance

Claire Chazal invite à un voyage singulier dans ce numéro, un retour vers les origines, qu’elles soient une terre natale ou une ville d’enfance. Maylis de Kerangal et Jérôme Ferrari nous y convient à travers leurs récents ouvrages, Jour de ressac aux éditions Verticales et Nord Sentinelle aux éditions Actes Sud.

Ces deux auteurs incarnent pleinement la scène littéraire française contemporaine. Issus de la même génération, ils ont déjà été consacrés pour leurs précédentes œuvres. Jérôme Ferrari a remporté le prix Goncourt avec Le sermon sur la chute de Rome (2012), tandis que Maylis de Kerangal a obtenu le prix Médicis pour Naissance d’un pont (2010) avant de publier Réparer les vivants (2014).

Leurs romans explorent un retour aux sources. Jérôme Ferrari nous emmène en Corse, entre ses traditions et la pression du tourisme. Maylis de Kerangal, quant à elle, nous transporte au Havre, une ville au caractère architectural et portuaire unique, propice à la rêverie et à la fiction.

Les lieux deviennent alors de véritables personnages. Les deux auteurs, chacun avec son approche, construisent leurs intrigues autour de mystères, sans négliger les réflexions sur l’identité, l’altérité et la violence du monde actuel. La profondeur n'exclut ni l’humour ni le plaisir de l’écriture.

À la fin de l’émission, Claire Chazal suggère aux téléspectateurs plusieurs coups de cœur à découvrir absolument.