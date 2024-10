Dans les coulisses d'une histoire : Revoir Comanche, de Romain Renard

« Tout a commencé comme un roman », nous raconte Romain Renard. Voilà plus de deux ans, lors d’un dîner à Angoulême — décidément un catalyseur à projets — son éditeur évoque le projet d’un mook pour les 77 ans du Journal de Tintin. Les auteurs du Lombard sont sollicités : choisir un des héros dont les histoires figurèrent dans la publication, et les reprendre à leur sauce pour un récit de quelques pages.

« À table, on me parle de Comanche, avec enthousiasme », se souvient Romain Renard. « L’idée est séduisante, mais s’inscrire dans la temporalité western de Greg et Hermann m’inspire moins. En fait, le western tout court ne me convainc pas. » Nous n’en sommes qu’à l’entrée.

Le repas va se passer et l’auteur cogite. « Cinq ou six pages… rapidement, je m’aperçois que ce ne sera pas assez. Le plat est fini, et j’ai déjà un scénario en tête, nettement plus long. » Arrive le café, la BD est prête — ne reste plus qu’à l’écrire, comme disait Racine de son Cid.

Six mois plus tard, une première version du scénario est bouclée, à la manière du rusé Renard : « Je travaille toujours en écrivant un livre — ici, ce fut un court roman, d’une cinquantaine de pages, avec beaucoup de détails sur les décors, l’atmosphère. Un texte très travaillé… Pour Melvile [ultime tome paru en 2022], j’avais un roman de 300 pages en guise de travail liminaire. »

Pas plus pour Revoir Comanche que pour Melvile, ces récits ne sortiront. Ils servent en revanche de base pour aborder la bande dessinée qui suivra. « En fait, tout disparaît presque totalement quand je passe au dessin, car une autre écriture intervient. Et quand le dessin prend le relais, il modifie les structures narratives, réécrivant parfois le texte initial. »

Et d’ajouter avec un grand sourire : « En somme, c’est une trahison, mais de moi-même, alors je m’en accommode… »

L’histoire de Revoir Comanche commence par un dîner, pour offrir au lecteur un véritable festin… Un avant-goût est proposé en fin d'article. Et d'autres sont prévus ces prochains jours.