La Fondation Prince Pierre de Monaco distingue l'oeuvre de Mathieu Belezi

Le prix Littéraire créé en 1951 « honore chaque année, sur proposition du Conseil Littéraire, un écrivain d’expression française de renom pour l’ensemble de son œuvre ».

Les gagnants des Prix de la Fondation Prince Pierre pour l’année 2024 ont été dévoilés le 8 octobre. La cérémonie de proclamation s’est tenue à l’Opéra Garnier de Monte-Carlo. S.A.R. la Princesse de Hanovre, présidente de la fondation, était présente. L’événement a été animé par Arnaud Merlin, journaliste à France Musique.

Le Conseil Littéraire était composé de Pierre Assouline, Dominique Bona, Tahar Ben Jelloun, Paule Constant, Philippe Claudel, Dominique Fortier, Marc Lambron, Dany Laferrière, Amin Maalouf, Alain Mabanckou, Jean-Christophe Rufin, Jean-Marie Rouart et Chantal Thomas.

Ils ont attribué à Mathieu Belezi ce prix pour l'ensemble de ses oeuvres, doté d'un montant de 25.000 €.

Deux autres prix ont été récompensé pendant la soirée : le prix de la Bourse de la Découverte pour Mokhtar Amoudi et son premier roman, Les conditions idéales, publié aux éditions Gallimard. Ainsi que le Coup de Coeur des Lycéens attribué à Cécile Tlili pour son premier roman également, Un simple dîner, aux éditions Calmann-Levy.

Mathieu Belezi a enseigné en Louisiane (États-Unis), et a beaucoup voyagé. Il a vécu au Mexique, au Népal, en Inde, dans les îles grecques et italiennes.

Il partage désormais sa vie entre la France et l’Italie. Il a publié, chez Le Tripode, Attaquer la terre et le soleil, Prix littéraire Le Monde et Prix du Livre Inter en 2023, où il narre le destin d'une poignée de colons et de soldats pris dans l'enfer oublié de la colonisation algérienne, au XIXe siècle. Mais aussi Le Petit roi (1998, réédition en 2001), Moi, le glorieux (2024) et Le Temps des crocodiles (2024).

A LIRE - Mathieu Belezi raconte les violences coloniales de la guerre d'Algérie

L'année dernière, le jury avait récompensé Jean-Noël Pancrazi pour l'ensemble de son oeuvre.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones