Abigail Assor Prix Alain Spiess du deuxième roman 2024

En outre, les jurés ont été touchés par la puissance d’écriture d’un autre roman, à qui ils ont décerné une mention spéciale : Cette vieille chanson qui brûle d'Alexandre Lénot, publié chez Denoël.

Ce roman met en scène des jumeaux élevés par un père silencieux et brutal, dans un cadre naturel à la fois sauvage et menacé. Adulte, Olive se replonge dans les souvenirs de son enfance. Une maison perchée sur les hauteurs du Loiret. En contrebas, le Loing sommeille, les trains rugissent, et chaque jour, un petit garçon crie, frappe, tente de fuir. Olive l'observe, inquiète. C'est son frère jumeau.

Avec une grande délicatesse, elle esquisse les contours d'une complicité fraternelle profonde. Comment échapper à la dureté de l'enfance ? Peut-être en devenant un train, ou une grive. Olive et David se raccrochent à cet espoir, jusqu'à cette nuit fatidique de leurs dix ans.

Abigail Assor est une écrivaine qui, après avoir obtenu son baccalauréat, a quitté Casablanca pour intégrer une classe préparatoire littéraire au lycée Henri-IV à Paris. Elle a ensuite poursuivi des études en sociologie et en philosophie à Londres. Par la suite, elle a travaillé dans les domaines de la communication culturelle et de l’art contemporain avant de se consacrer pleinement à l’écriture.

Son premier roman, Aussi riche que le roi (2021), dresse un portrait acide de la société marocaine des années 1990, en explorant la jeunesse dorée, ou non, de Casablanca, tout en critiquant le régime marocain de l'époque.

La remise du Prix Alain Spiess du deuxième roman 2024 se déroulera en plusieurs étapes. Le lancement officiel aura lieu le 20 novembre à la Brasserie Le Sélect, sous la présidence de Nicolas Mathieu. Le 21 novembre, une soirée sera organisée à la Librairie Mille Pages à Vincennes, avant la clôture les 23 et 24 novembre, lors du Festival du deuxième roman à la Médiathèque de Gentilly. C'est également à l'occasion de ce festival que sera décerné le prix de la nouvelle, dont le thème de cette année était JE-U.

Depuis huit ans, le prix Alain Spiess pour le deuxième roman récompense annuellement une œuvre considérée pour son caractère singulier, audacieux et novateur.

C’est la huitième édition du prix. Quatre femmes : Anne Godard, Lola Gruber, Touhfat Mouhtare, Abigail Assor, et quatre hommes : Nicolas Mathieu, Guillaume Poix, Marin Fouqué, Damien Ribeiro, ont été récompensés depuis 2017.

Les membres du prix sont : Albert Dichy, Marin Fouqué, Lola Gruber, Christine Guinard, Véronique Jacob, Emmanuelle Lambert, Michel Lederer, Touhfat Mouhtare, Françoise Spiess, Jean-Luc Vincent, et Anita Weber.

Crédits photo : Francesca Mantovani © Éditions Gallimard