Un caviste et restaurateur inaugure son club de lecture, Ivre d’image

Un rendez-vous bimestriel où l’on parle de ses lectures, album en main : voici la première pierre d’un projet où le lien social passe avant tout par le partage. La première édition de ce club de lecture insolite aura lieu le 19 octobre, dans un esprit de convivialité.

Les curieux s’y rendront pour écouter et découvrir, les passionnés y présenteront un coup de cœur personnel. Et chacun sera invité par la suite à écouter l’invité à l’honneur : Victor Hussenot et sa BD hors norme, La Brigade (éditions La Joie de lire). 300 pages autour d’un personnage parmi les plus fantastiques et inspirant : Merlin l’Enchanteur — et toute la magie qu’il draine autour de la Table ronde et de ses chevaliers.

Dix années de travail, quatre d’édition : certainement le livre d’une vie — ou comment la quête et l’aventure deviennent les moteurs d’une existence. Tant dans la fiction que le réel. Quelque trente minutes de discussion, qui seront rediffusées sur le média en ligne ActuaLitté, dédié au livre et la lecture, donnant une ampleur nationale à cet événement..

Yann Diologent, explique : « L’essence du lieu prend vie à travers ceux qui le fréquentent, s’épanouissant et révélant tout leur potentiel. Notre ambition dépasse les murs : c’est un “génie du lieu”, un esprit vivant qui, à travers l’échange et la rencontre, ouvre la voie vers l’avenir. Créer avec les mains me passionne, tout comme en cuisine, où chaque auteur a ses propres recettes, affinités et univers de saveurs, chacun développant son propre récit. La BD et le monde des images, c’est pour moi du rêve et de l’action. »

Marcos Lloveras, libraire à La Manœuvre ajoute : « La Manœuvre est une librairie généraliste qui propose ses coups de cœur dans une ambiance rock et familiale. Mais surtout, c’est un lieu de rencontres et de vie qui ouvre d’autres horizons dans ce quartier où les bars, les commerces et les voisins partagent un quotidien riche en culture. À partir de là, il a semblé évident à Yann de nous proposer son projet : marier le vin et la littérature. »

À LIRE - Les Robotes débouchent-ils des cuvées cybernétiques ?

Et d'ajouter : « Depuis toujours les deux font bon ménage et le projet a pris forme très rapidement. Il ne s’agissait pas d’un nouveau projet. Il ne s’agit pas de convertir Les Marcheurs de Planète en librairie/café, ni l’inverse d’ailleurs, mais de trouver un équilibre qui satisferait notre soif de renouveau à Yann et moi. Et par conséquent, à notre clientèle. Ainsi est né IVRE D’IMAGE. »

Les enfants seront aussi les bienvenus, lors des prochaines sessions, avec des œuvres de littérature jeunesse mises à l’honneur.

Pour assister à cette première édition, rendez-vous au 73 rue de la Roquette, 75011 Paris, ce samedi 19 octobre à 17 h. Un extrait de la bande dessinée de Victor Hussenot est proposé en fin d'article. Le podcast sera à écouter par la suite dans un prochain article et dans celui-ci, mis à jour.