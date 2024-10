Buenos Aires inaugure sa bibliothèque numérique, avec De Marque

De Marque est un acteur mondial dans la distribution de contenus numériques, notamment de livres et d’audiobooks. Créée en 1990 à Québec, l’entreprise possède des bureaux à Barcelone et Paris. Elle distribue plus de 3 millions d’ouvrages numériques, issus de 3000 éditeurs, disponibles sur 1300 plateformes internationales via son entrepôt Cantook Édition.

En plus de la distribution, De Marque propose divers services numériques destinés au secteur éditorial. Elle facilite l'accès aux livres numériques dans les réseaux de bibliothèques publiques, en Espagne et au Canada. Elle collabore également avec des universités et des bibliothèques en France et en Afrique.

Ce partenariat s’inscrit dans la mission mondiale de De Marque, qui est d'élargir l'accès à la culture et au savoir, en lien avec des initiatives similaires au Portugal, en Espagne et au Canada.

Grâce à ce partenariat, la bibliothèque numérique propose pour l'instant une collection de 1000 titres, dont des nouveautés et des classiques incontournables, et prévoit d'élargir régulièrement son offre. Avec près de 30.000 membres inscrits dans le réseau des bibliothèques publiques de Buenos Aires, la plateforme permet aux usagers d'emprunter des titres pour une durée maximale de 30 jours, et chaque titre est accessible par 30 utilisateurs simultanément.

C'est lors d'un événement organisé à l'Espace Borges de la Bibliothèque Miguel Cané, que la ministre de la Culture, Gabriela Ricardes, et le chef du gouvernement, Jorge Macri, ont présenté officiellement cette bibliothèque numérique.

Jorge Macri en a profité pour souligné l'importance du nom de la bibliothèque : « Jorge Luis Borges est une figure emblématique de la littérature argentine et mondiale, et il est tout à fait approprié que cet espace numérique innovant porte son nom. Comme Borges l'a dit un jour, “j'ai toujours imaginé que le Paradis serait une sorte de bibliothèque”. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'offrir à nos concitoyens un paradis numérique pour le savoir. »

Dans un communiqué de la municipalité argentine, la ministre de la Culture de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, a souligné : « Nous sommes très heureux de ce lancement qui élargit l'univers du livre à davantage de résidents de Buenos Aires. Cela contribue au dynamisme du Réseau des Bibliothèques Publiques, parallèlement à l'achat de livres et au portage à domicile pour les personnes âgées. »

Crédits photo : Jorge Royan / CC BY-SA 3.0