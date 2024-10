L'édition en Italie : besoin urgent de soutien politique pour la lecture

Alors que le chiffre d'affaires total de l'édition italienne pour 2023 s'établit à 3,439 milliards d'euros, soit une augmentation modeste de 1,1 % par rapport à l'année précédente, les données pour 2024 montrent un léger recul du marché des livres de consommation, avec une baisse de 0,1 % des ventes en valeur au cours des six premiers mois de l'année. Soit un CA de 675,8 millions d'euros, pour un total de 46,1 millions d'exemplaires vendus, en recul de 900.000 unités par rapport à la même période en 2023.

Ce ralentissement survient alors que l'Italie se présente en tant qu'Invité d'Honneur à la Foire du livre de Francfort en octobre 2024, une opportunité stratégique pour renforcer la visibilité internationale de l'édition italienne. Malgré cette performance atone, l'industrie italienne de l'édition continue d'affirmer sa place à l'échelle mondiale, se classant quatrième en Europe et sixième dans le monde.

Les droits de traduction italiens continuent d'être prisés à l'étranger avec 7 838 droits vendus en 2023, un chiffre stable par rapport à l'année précédente et quadruplé par rapport à 2001.

Innocenzo Cipolletta, président de l'AIE, dénonce toutefois l'absence de politique publique organique pour soutenir le secteur du livre et de la lecture en Italie, rappelant que le secteur a perdu 100 millions d'euros de soutien public au cours des deux dernières années.

L'industrie de l'édition a pourtant démontré « sa solidité et sa capacité de renouvellement ces dernières années, sortant renforcée de la crise du Covid », souligne-t-il. Cependant, « sans politiques industrielles organiques et à long terme, nous risquons aujourd'hui de perdre le défi de l'innovation face à des changements majeurs, comme ceux imposés par l'intelligence artificielle ».

Selon l'Observatoire mené par Pepe Research pour l'AIE, en 2023, 74 % des citoyens âgés de 15 à 74 ans déclarent avoir lu au moins un livre, en version imprimée ou numérique, ou écouté un livre audio au cours des 12 derniers mois. Plus précisément, en 2023, 82 % des jeunes de 15 à 17 ans ont lu, tout comme 78 % des 18-24 ans, 82 % des 25-34 ans, 80 % des 35-44 ans, 71 % des 45-54 ans, 65 % des 55-64 ans et 72 % des 65-74 ans.

Les chiffres montrent également une évolution des habitudes de lecture en Italie. Les ventes de livres de fiction continuent de croître, en particulier celles des auteurs italiens, avec une augmentation de 5,4 % au premier semestre 2024, tandis que la fiction étrangère enregistre une hausse de 3,1 %. En revanche, des segments comme les livres pour enfants (-2,8 %) et les bandes dessinées (-4,8 %) marquent un recul​.

La lecture, malgré la concurrence des séries télévisées, des jeux vidéo et des réseaux sociaux, reste une habitude quotidienne pour plus d'un lecteur sur quatre (28 %), tandis que 67 % des lecteurs y consacrent du temps au moins une fois par semaine. En moyenne, 4 heures et 18 minutes par semaine sont dédiées à la lecture, et pour un lecteur sur cinq, cela représente plus de cinq heures par semaine.

Ceux qui ont acheté au moins un livre imprimé en 2023 représentent 65 % des 15-74 ans, avec une forte disparité de genre. Parmi les femmes, 71 % sont acheteuses de livres, tandis que chez les hommes, ce chiffre atteint 59 %.

Le document complet est à retrouver ci-dessous (en anglais)

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0