Quand le désir sexuel s'éteint, l'introspection commence

Une couverture noire, et une femme dont les yeux brûlent de désir. Cette silhouette, rendue muette sous l’emprise d’une force inconnue, en dit long sur la puissance poétique de son autrice. Dès le départ, le ton est donné : le sujet est grave, et la lecture sera intime.

"Je veux retrouver du désir"

« – Pourquoi es-tu là, Alix ?

- Je veux retrouver du désir »

Comment mieux résumer l’essence même de l’ouvrage ? Alix poursuit une unique quête : retrouver un désir perdu. Simplement perdu. Sans explications supplémentaires. Du jour au lendemain, la jeune protagoniste n’a plus ressenti de plaisir lors de ses rapports sexuels. Ni même l’envie. Rien.

Et pourtant : la bédéiste a tout pour être heureuse. Un compagnon présent et attentif (quoique...), un travail stimulant, un quotidien plaisant. Rien ne prédestinait cette jeune femme, alors à l’aube de sa vie d’adulte, à devenir « impénétrable ».

Mais voilà. Sa recherche est empêchée par un tas de facteurs aggravants. Des années de luttes teintées d’une subtile violence. À commencer par une culpabilité dévorante, qui la ronge et impacte son quotidien. S’y ajoutent de multiples violences psychologiques, et physiques, perpétrées par un corps médical incompétent, insensible, onéreux, et souvent misogyne.

Tout un cocktail réuni pour lui rendre la tâche impossible.

Une patte graphique poétique

Et pour nous le raconter, Alix Garin choisit une temporalité courte et très appropriée : une période de deux années environ. Ce choix permet d’explorer en profondeur les problématiques soulevées, en mettant l’accent sur la souffrance quotidienne et la banalité du mal, qui servent magnifiquement le propos central.

L’artiste nous plonge dans des moments d’introspection, des scènes de vie en apparence anodines, révélant peu à peu l’omniprésence tentaculaire de la souffrance. Elle prend le temps d’étendre son sujet, et, à travers de nombreuses métaphores dessinées, parvient à rendre visible l’indicible.

L’image prend régulièrement le pas sur le texte, laissant place à des planches quasiment dénuées de dialogues. Le visuel se suffit à lui-même et procure l’essentiel des messages et des émotions. Ainsi, le texte devient une valeur ajoutée, un complément à l’image. N’est-ce pas, en fin de compte, la véritable essence d’une bande dessinée ?

Extrait Impénétrable, d'Alix Garin / Le Lombard

"Ce récit n’est pas une histoire de sexe"

« Impénétrable est un témoignage singulier par sa sincérité », peut-on lire au dos de la bande dessinée. Et en effet, une fois la dernière page tournée, on mesure l’ampleur du travail introspectif et du courage qu’a exigé cette œuvre. Alix Garin se livre sans artifice, offrant au monde ce qu’elle a de plus intime : son corps et sa sexualité, qu’elle dessine sans timidité.

Mais au-delà de cette mise à nu, la jeune Belge de 27 ans va plus loin, en dessinant son compagnon et les moments où il a innocemment abusé d’elle, ses doutes quant à son couple, et sa fidélité parfois douteuse. Le résultat d’une réflexion qui prouve que l’on peut aimer et critiquer, puis pardonner. « Au fond, ce récit n’est pas une histoire de sexe… C’est une histoire d’amour », conclut-elle en fin d’ouvrage.

Extrait Impénétrable, d'Alix Garin / Le Lombard

Un deuxième album réussi

Trois ans après sa première BD, Ne m’oublie pas (Le Lombard), Alix Garin se surpasse et libère non seulement la parole sur un sujet méconnu du grand public, mais lève un voile sur les violences sexistes du quotidien.

Un album profondément féministe qui offre une réflexion sur la place actuelle des femmes au sein de la société, que ce soit dans le couple, dans le milieu médical, ou sexuel.

Une œuvre aboutie qui mérite sa place dans les prix littéraires de l’année.