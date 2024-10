Sur les traces de Lucky Luke : Jul (re)visite les États-Unis sur Arte

Jul, connu pour Silex and the City et 50 nuances de Grecs, nous plonge au cœur des États-Unis sur les traces de Lucky Luke, le cow-boy le moins américain de l’Ouest. Ce triptyque explore les figures et paysages qui ont façonné l’imaginaire collectif tout en voilant parfois la réalité historique. En soixante-dix ans et à travers quatre-vingts albums, Lucky Luke a incarné à lui seul un rêve américain, nourrissant les fantasmes de générations de jeunes Européens. Si l’univers coloré créé par Morris et Goscinny s’inspirait de faits réels, il parodiait surtout avec tendresse les clichés véhiculés par le cinéma et la littérature.

Passionné depuis l’enfance, Jul, qui écrit les Aventures de Lucky Luke depuis 2016, se lance ici dans une confrontation entre le mythe et la réalité. Dans cette série documentaire, l’auteur explore le véritable Far West, à la recherche des lieux et des personnages qui ont nourri son imaginaire. À travers trois épisodes, il adopte un regard curieux et dévoile les contrastes saisissants entre la légende et les faits historiques, notamment les aspects occultés tels que le génocide des Amérindiens et l’esclavage.

Ce voyage, porté par la musique de Keren Ann, allie hommage et analyse. Entre extraits de bandes dessinées, rencontres surprenantes et panoramas époustouflants, Jul nous offre une réflexion sur les ombres que la culture populaire a parfois effacées.

Cette série documentaire n’est pas la seule prévue autour du célèbre personnage. Une série, de fiction cette fois, en 8 épisodes est en tournage et sera diffusée sur Disney+ avant d’apparaître sur France Télévisions.

À LIRE — Une nouvelle série Lucky Luke, à l'approche “moderne et surprenante”

Durant l’épisode 1, « Au royaume des cow-boys », Jul débute son immersion dans le monde des cow-boys en explorant les accessoires emblématiques de cet univers : bottes, chapeaux et ceinturons, dans une boutique typique du Far West. Il fait ensuite un bond dans le passé en compagnie d’une descendante de pionniers, visitant une ancienne école sur les vastes plaines de Cheyenne River et se mêlant aux troupeaux dans un ranch reculé. Dans les saloons du Montana et les paysages grandioses de l’Utah, le temps semble s’être figé depuis l’époque de la conquête de l’Ouest. Ce voyage à travers l’« Heartland » révèle une Amérique rurale, blanche et profondément attachée à ses traditions, où se côtoient joueurs de poker, champions de rodéo, shérifs et vieux cow-boys toujours armés.

L’épisode 2, « Les fantômes de l’Ouest », montre Jul qui, après avoir constaté avec fascination que l’esprit du western perdure, poursuit sa quête sur les traces de Lucky Luke. Sur les routes désertiques, il croise des camionneurs qui rappellent les anciennes diligences, traverse des villages oubliés et embarque à bord d’un train à vapeur. En chemin, il découvre une mine abandonnée, vestige intact de la ruée vers l’or. Mais l’Ouest américain n’est pas sans ses ombres. Accueilli par des descendants des peuples Sioux et Apache dans les réserves du Dakota du Sud et du Nouveau-Mexique, Jul est confronté à la mémoire douloureuse des guerres indiennes et du génocide amérindien.

Dans ce dernier épisode, « Toutes les couleurs du western », Jul s’attaque aux stéréotypes qui peuplent l’univers de Lucky Luke. Les figures de l’Indien aux signaux de fumée, du blanchisseur chinois ou du Mexicain assoupi, qui ont tant amusé les lecteurs, dissimulent souvent des réalités historiques plus sombres. En parcourant les terres du Sud, il descend le Mississippi, s’aventure dans les champs de coton et explore les anciennes plantations, où les marques d’un racisme persistant sont encore visibles. Cette dernière étape du voyage dévoile les contrastes saisissants entre le mythe du western et les réalités tragiques qu’il occulte.

Alors que l’on pourrait croire que le cow-boy qui tire plus vite que son ombre appartient à notre enfance et au passé, de nombreux projets permettent à cette figure emblématique de traverser les générations et de revivre sous des regards singuliers. Cette série documentaire en est bien la preuve. Pour les fans du cow-boy, une vente aux enchères proposera l’acquisition des 50 planches inédites le 15 novembre prochain, précédée d’une exposition.

À LIRE — Du Far West à Christie's : Lucky Luke en 50 planches originales

Ce même jour, le 15 novembre, paraîtra le tome 11 des Aventures de Lucky Luke d’après Morris : Un cow-boy sous pression, écrit par Jul et Illustré par Achdé aux éditions Dargaud.

Crédits Image : Grand Angle Productions / Lucky Comics