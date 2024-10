Ken Follett raconte sa relation à Notre-Dame de Paris

Au lendemain de l’incendie survenu à Notre-Dame de Paris, Ken Follett raconte le lien qu’il entretient avec la cathédrale et revient sur son histoire dans un court récit illustré passionnant. Il a ainsi souhaité participer à l’élan national en France et prendre la parole.

Dans ce texte historique, l’auteur des Piliers de la terre nous raconte l’émotion qui l’a étreint lorsqu’il a reçu l’appel d’une amie lui annonçant la nouvelle, les jours qui ont suivi et l’ont amené à l’écriture de ce livre, avant de revenir sur les temps forts qu’a connu Notre-Dame, de sa construction à l’influence qu’elle a exercée sur Victor Hugo, et lui-même.

L’image de Notre-Dame en flammes m’a stupéfié et chaviré au plus profond de moi-même. Un bien inestimable mourait sous nos yeux. C’était aussi effarant que si le sol s’était mis à trembler sous nos pieds. – Ken Follett

Les éditions Robert Laffont nous en offrent les premières pages en avant-première :

Ken Follett auteur de roman historique, ses trente-six livres se sont vendus à plus de 188 millions d’exemplaires. Il connaît son plus grand succès avec Les Piliers de la Terre, paru en 1989. C’est le début de la saga Kingsbridge, poursuivie avec Un monde sans fin, Une colonne de feu, Le Crépuscule et l’Aube, et Les Armes de la lumière, et vendue à plus de 50 millions d’exemplaires dans le monde.