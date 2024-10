Premier Prix Pandore : une femme derrière l'oeuvre de Shakespeare ?

Le Prix Pandore a été créé à l’initiative de l’association La Maison de Colette, organisatrice du Festival international des écrits de femmes depuis 2012. Doté de 2500 €, ce prix est décerné à Paris, au plus tard dix jours avant le festival qui a lieu chaque année à la mi-octobre. La lauréate ou le lauréat est ensuite convié à présenter son ouvrage lors du festival.

Le choix du nom du prix renvoie à la figure mythologique de Pandore, première femme de l’humanité, dont la curiosité a libéré à la fois des maux et des espoirs, symbolisant l’exploration et la quête de connaissance. Ce prix vise à saluer les créatrices qui, à travers les âges, ont su apporter une nouvelle lumière sur des domaines encore inexplorés et à contribuer à l’enrichissement culturel.

Chaque membre du jury est invité à soumettre jusqu’à trois ouvrages pour la compétition, sans possibilité pour les auteurs de se présenter spontanément. La présélection est entièrement effectuée par le jury. Le Prix Pandore récompense une œuvre, publiée ou traduite en français au cours des dix-huit mois précédant la remise, qui met en avant mettant en avant une actrice du changement, pouvant provenir de l’Antiquité à nos jours, en Orient comme en Occident.

Le jury est composé de Chantal Bigot (cofondatrice du festival, éditrice, libraire), Sedef Ecer (romancière, autrice dramatique, scénariste, metteuse en scène), Corinne François-Denève (agrégée de lettres, professeure), Stéphanie Genand (agrégée de lettres modernes, professeure, autrice), Simonetta Greggio (journaliste, scénariste, autrice, productrice) ainsi que Sabine Haudepin (comédienne).

Le forment également Murielle Magellan (autrice, metteuse en scène, réalisatrice), Frédéric Maget (professeur spécialiste de Colette, président de la Société des amis de Colette, a participé à la création du festival), Danielle Michel-Chich (essayiste, journaliste, traductrice), Sarah Neelsen (agrégée d'allemand, maîtresse de conférences), Brigitte Pilote (maîtrise en lettres, recherchiste, productrice, scénariste, autrise) et enfin Josyane Savigneau (journaliste, rédatrice en chef, chroniqueuse, autrice).

Le processus de sélection du Prix Pandore s’étale sur plusieurs mois. En avril, le jury se réunit pour établir une première sélection de douze ouvrages. En juin, cette liste est réduite à huit titres. En septembre, quatre finalistes sont retenus. Enfin, le 8 octobre, le jury a désigné le lauréat ou la lauréate, le jour même de la remise du prix, récompensant ainsi l'oeuvre d'Aurore Evain, Mary Sidney alias Shakespeare.

L’œuvre de Shakespeare a-t-elle été signée par une femme ? C’est à cette question que l'autrice tente de répondre dans une enquête aussi précise que passionnante. À travers des indices intrigants et des recoupements minutieux, elle remet en cause l’attribution des trente-six pièces à William Shakespeare. Selon ses recherches, il apparaît peu probable que le célèbre dramaturge en soit l’auteur, tandis que la piste menant à Mary Sidney, comtesse de Pembroke, s’avère tout à fait crédible. Une thèse qui pourrait bien réécrire une partie de l’histoire littéraire.

Le Festival international des écrits de femmes, également à l’initiative de La Maison de Colette, est organisé chaque année depuis 2012. Les rencontres organisées, qui se tiendront les 19 et 20 octobre, attirent des écrivains, chercheurs et artistes du monde entier autour d’un thème choisi chaque année, à Saint-Sauveur-en-Puisaye, village natal de l’autrice.

Crédits Image : Prix Pandore