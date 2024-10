Petite Casbah : des expériences de la guerre d'Algérie, par Alice Zeniter

« Depuis plusieurs années, nous cherchions ce projet de programme pour les enfants qui raconterait une histoire de la France dont on parle peu dans les familles, l’histoire de l’Algérie et de la France quand les grands-parents d’aujourd’hui avaient l’âge de nos téléspectateurs, il y a 60 ans environ », détaille Joseph Jacquet, directeur du développement de l'offre jeunesse de France Télévisions.

La société de production Darjeeling a confié à Alice Zeniter, Prix Goncourt des lycéens 2017 pour L'art de perdre (Flammarion), et Alice Carré l'écriture d'une série d'animation, en six épisodes de 26 minutes. Marie De Banville et Jean Regnaud, scénaristes et auteurs, ont apporté leurs contributions, « pour trouver la plus grande justesse dans ces personnages qui semblent aujourd’hui avoir existé », souligne encore Joseph Jacquet.

Alger, 1955. La guerre n’a pas encore atteint les portes de la ville. Lyes, Ahmed, Philippe et Khadidja ont entre 10 et 12 ans. Malek, le grand frère et seule famille de Khadidja, est arrêté après une altercation avec des policiers au marché. Lyes, enfant des rues débrouillard, assiste à la scène et recueille la fillette. Depuis leur cabane sur les toits de la Casbah, les enfants vont tout mettre en œuvre pour aider Khadidja à faire face à cette situation et, en sillonnant la ville, déchiffrer un mystérieux carnet noir trouvé dans les affaires de Malek. – Le synopsis de Petite Casbah

Réalisée par Antoine Colomb, la série Petite Casbah est accompagnée de 6 épisodes supplémentaires, de 5 minutes 30, grâce auxquels chaque enfant peut découvrir, au travers des personnages du dessin animé Petite Casbah, l’histoire et les spécificités de leurs origines (Kabyles, Français, Chaouis, Arabes, Juifs et Espagnols).

En mars 2025, la série se déclinera en livres, avec deux parutions aux éditions Bayard Jeunesse. Petite Casbah, 1965 : Philippe et Khadidja racontent leur guerre d'Algérie, de Laura Orban et Sylvain Pattieu, prend la forme d'une correspondance entre deux personnages de la série, pour comprendre les conséquences de la guerre d'Algérie.

L'autre ouvrage est une adaptation en bande dessinée de la série, assurée par l'autrice Capucine Lewalle.