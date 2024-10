La bibliothèque publique de l'année se trouve à Beijing

La Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques et le distributeur Baker & Taylor ont choisi leur Bibliothèque publique de l'année, une distinction qui salue un nouvel établissement aux qualités esthétiques remarquables, mais qui prend aussi en compte le confort de ses usagers, met à leur disposition des équipements variés et innovants et veille à minimiser son impact carbone.

Décerné depuis 2014, le prix honore « [l]a meilleure manière de combiner une architecture ouverte et fonctionnelle avec des propositions logistiques durables et créatives, qui prennent en compte à la fois les développements numériques et la culture locale ».

« La bibliothèque de Beijing s'est démarquée en tant que véritable paradis du livre, ouvert et accueillant, avec énormément de choses à offrir, ainsi que des solutions durables remarquables au sein du bâtiment. Le jury a été particulièrement impressionné par la façon dont les gens, les livres et la nature sont liés dans la conception et la programmation du bâtiment. Il s'agit d'un excellent exemple de bibliothèque du futur », assure Jakob Guillois Lærkes, directeur des bibliothèques de Gladsaxe, au Danemark, à la tête du jury cette année.

Quatre établissements étaient en lice, dans la dernière ligne droite du prix, situés à Liverpool, en Chine et en Lituanie.

La récompense s'accompagne d'une dotation de 5000 $, apportée par le sponsor, Baker & Taylor. La bibliothèque chinoise succède à la bibliothèque Gabriel García Márquez, située à Barcelone, en Espagne, remarquée l'année dernière.

Un miroir de l'environnement

Le forum central de la Bibliothèque de Beijing a de quoi couper le souffle du visiteur : il s'agit d'un des plus grands espaces de lecture du monde, doté de gradins pour s'installer librement, qui reproduisent, en miroir, le tracé de la rivière Tonghui.

Des solutions technologiques permettent de s'assurer d'un contrôle à la fois minutieux et responsable de la qualité de l'environnement au sein de cet espace clos : les piliers du bâtiment sont dotés d'instruments de mesure de la température, mais aussi de la luminosité et du niveau sonore. Ils recueillent même l'eau de pluie...

En interne, le quotidien des bibliothécaires et du bâtiment est structuré autour de la sobriété écologique, aussi bien en matière de consommation d'énergie que de recyclage des déchets, avec le partage et l'économie circulaire en ligne de mire.

Inaugurée en 2023, la Bibliothèque de Beijing a été conçue par le cabinet norvégien Snøhetta.

Photographie : Bibliothèque de Beijing, Tongzhou, en décembre 2023 (N509FZ, CC BY SA 4.0)