Miroir d'Astrologie : quand l'Art écoute les étoiles

« En fouillant les buissons de la terre, les bêtes du Zodiaque sont sorties, et j’ai suivi les bêtes comme pour la chasse. » Max Jacob.

Pour situer, Max Jacob délivrait des horoscopes dès 17 ans, sous le nom de La Pythonisse d'Andorre... Le Cancer - qualités (sensibilité, finesse, imagination), défauts (duplicité, médisance, envie) -, est formel : il possède des dons…

Résumé de son approche : « La grande synthèse astrologique est un clavier mystérieux où nos "rythmes instinctifs" découvrent un monde d'analogies. » L'astrologie est ici une méthode d'analyse. On l’aura compris, pour celui qui donna à Pablo Picasso en 1902 une lecture morphologique de ses mains, les sciences occultes ne sont pas anecdotiques. Cet intérêt participe d’un projet esthétique global.

Guillaume Apollinaire et sa muse, de Max Jacob.

Conrad Moricand, né à Paris en 1887 au sein d'une famille aisée d'origine suisse, a joui d'une jeunesse dorée dans son hôtel particulier de la rue Victor-Massé. En 1934, il a dilapidé sa fortune, se retrouve ruiné. Direction Pigalle, puis l'Hôtel Modial, rue Notre-Dame-de-Lorette. Comment a-t-il fait pour tout perdre, trahissant par là-même une tradition suisse ? En tenant son rang de figure emblématique des lieux branchés de la capitale, en devenant un collectionneur passionné, notamment de pièces… de Max Jacob.

Surnommé le Prince de Paris même, Conrad Moricand cultivait une légende personnelle. Ses relations précoces avec des peintres et des poètes de renom lui fournissaient matière à des récits captivants, et il possédait le talent des grands conteurs. Henry Miller, l'un des écrivains les plus captivés par son charisme, le dépeint sous le nom de Téricand dans Un diable au paradis. Pour l’Américain, Moricand symbolisait « la Nostalgie de Paris », une époque révolue des Carco, Aragon, Léon-Paul Fargue, Daudet, Duhamel...

Max Jacob et Claude Valence, c'est d'abord une abondante correspondance entre les deux hommes, qui s'échelonne de 1928 à 1944 : un vaste panorama de l'histoire des sciences occultes, des échanges entre « spécialistes » qui approfondissent leurs connaissances. Plus tard, Miroir d'Astrologie, que Max Jacob ne verra jamais.

Mais pas suffisant ! Se ramène un grand couturier, en la personne de Christian Lacroix, à l’illustration. De quoi croquer le bestiaire zodiacal et les portraits des femmes associées à chaque signe, tels que décrits par Max Jacob avec sensibilité.

Un livre d’astrologie très sérieux en définitive : les analogies associées à chaque constellation, les correspondances entre les signes astrologiques et les lames du Tarot, les décans, les pierres, les maladies, le tempérament…

Exemple avec un signe de qualité, le Sagittaire.

Un lévrier, un zèbre (un HPI ?), une poire, une pêche aussi, de la verveine, l’œillet, le frêne, l’ancien auroch… Les dandys et les fonctionnaires en même temps… Le jaune, la jacinthe, le saxophone… Flaubert ou Churchill, philosophes, énervés et ironiques… Maladies du foie, et moralement : affectation.

Qu’en dit Le Livre d'Arcandam du XVIe siècle, présent dans l’ouvrage par extraits ? « Il aura les yeux comme de chat : il sera chauve et beau à voir. Il est enclin à la luxure et singulièrement il aura compagnie avec trois femmes : mais aucune fois ne pourra jeter la semence, nature empêchante ou étant empêchée. Outre plus, il sera enclin à la gourmandise et principalement à manger abondance d'herbes et les aimera avec les autres viandes.Il parviendra aux choses mondaines et s'y complaira. Il sera vexé des esprits malins. »

Ils ont le goût du risque et des imprudences, le goût de « la politique et des intrigues ».

Le caractère est double, réticent, difficile à connaître. Il y a toujours une certaine réserve vis-à-vis des autres comme vis-à-vis de soi-même. (...) Il tient en toute circonstance à paraître « affranchi ». (...) Faiblesse de caractère apparente, puis brusquement de l'audace, quelquefois de la violence. Capable de s'emballer, de s'illusionner à tout bout de champ. « Très sensible aux mirages. » Fortune sujette à de continuelles fluctuations. (...) Manières aimables soudainement brusques et défiantes par souci du qu'en dira-t-on? Tantôt silencieux, tantôt intarissables. (...) Goût du paradoxe et des causes perdues; les défendre avec un esprit chevaleresque et loyal. Etc.

Et les femmes sagittaires, mises en valeur par le féminin Max Jacob ?

« Raisonneuse!

- Je l'espère bien.

- Mauvaise tête!

- Si je suis raisonneuse, je n'ai pas une mauvaise tête.

Allez vous mettre au fond de la classe.

Pourquoi pas? Je verrai moins votre vilaine figure.

Sortez, mademoiselle!

- Vous n'êtes pas chez vous pour me chasser! Les écoles ne sont pas aux instituteurs, elles seraient plutôt aux élèves.

- Je me plaindrai de vous.

- On sait qui je suis et qui vous êtes.

- Alors vous ne voulez pas apprendre l'histoire grecque?

- Je vous ai dit que les modernes seuls m'intéressent.

-C'est bon! Je ne m'occupe plus de vous.

- Est-ce que je vous demande quelque chose?

-Ah! vous promettez, mademoiselle!

-Je tiendrai! »

Pour en savoir plus sur le Sagittaire, découvrir votre signe par l’entremise de trois artistes visionnaires, ou profiter d’un très bel objet, il faudra se procurer Miroir d'Astrologie, publié chez Gallimard.