Postulez maintenant pour la bourse de traducteur français à Dublin

L'ambassade invite les traducteurs littéraires français à postuler pour une résidence de traduction à Dublin. Ce programme est destiné aux traducteurs littéraires en exercice qui travaillent actuellement sur la traduction d'une œuvre littéraire d'un auteur irlandais en français.

La durée de la bourse est de huit semaines et comprend la prise en charge des frais de voyage, des dépenses de vie courante et de l'hébergement sur le campus renommé du Trinity College. De plus, les boursiers disposeront d'un espace de travail au Centre Trinity pour la Traduction Littéraire et Culturelle.

Ils auront accès à la vaste bibliothèque du Trinity College Dublin et à une variété de facilités universitaires, des contacts avec le personnel académique, l'entrée gratuite à de nombreux événements universitaires, en particulier ceux organisés par le Centre Trinity pour la Traduction Littéraire et Culturelle.

Durant leur séjour, les boursiers en traduction sont censés se concentrer sur leurs projets de traduction et participer activement à la communauté du Centre Trinity pour la Traduction Littéraire et Culturelle. Ils utiliseront le Centre comme leur principal lieu de travail, interagiront avec la communauté élargie du Collège, participeront à des événements publics organisés à la fois par le Centre Trinity et l'Ambassade de France, et rencontreront des étudiants de troisième cycle en cours de traduction littéraire.

Vers la fin de leur bourse, les participants doivent présenter leur travail de traduction lors d'un événement public organisé par le Centre Trinity pour la Traduction Littéraire et Culturelle. Ils peuvent également avoir l'opportunité de revenir à Dublin pour le lancement de leur livre traduit au Centre.

Les candidats doivent noter qu'ils sont responsables de l'obtention de tous les documents de voyage ou visas nécessaires pour entrer en Irlande, ainsi que de l'organisation de leur assurance santé internationale.

Les candidatures doivent être soumises via ce formulaire en ligne. La date limite pour les candidatures est le 1er décembre 2024.

La prochaine bourse est prévue pour commencer fin janvier 2025.

Crédits photo : Sebd (CC BY 2.5)