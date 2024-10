Polar : Jean-Louis Blanchard Prix Saint-Pacôme 2024

Dans l'ouvrage lauréat, l'enquêteur québécois Lamouche, dont la renommée dépasse désormais les frontières, est envoyé à Paris sur ordre du lieutenant Bonneau pour démêler les affaires d'une organisation mystérieuse.

Cette société secrète, suspectée d'infiltrer les hautes sphères politiques et impliquée dans le meurtre d'une employée de l'Élysée, suscite une grande méfiance, notamment parce que des policiers pourraient lui prêter allégeance. La situation s'aggrave avec la découverte d'un deuxième corps, horriblement mutilé, précipitant Lamouche dans une enquête urgente.

Il doit résoudre deux énigmes majeures : comment le lieutenant Bonneau, invité par le président de la République, est-il connecté à l'Ordre des Monarques ? Et quelles sont les véritables intentions de la mystérieuse dirigeante de l'ODM, surnommée La Femme Papillon ?

La Femme Papillon constitue la quatrième enquête du duo formé par l’inspecteur Bonneau et son assistant Lamouche.

Passionné d'histoire et de littérature, Jean-Louis Blanchard a finalement suivi une carrière professionnelle dans le secteur des technologies liées au spectacle, à la télévision et au cinéma. Ses nombreux voyages lui ont permis de collecter une variété de cahiers de notes et de manuscrits, incluant des scénarios, des contes et des nouvelles. Avec Le silence des pélicans, il publiait son premier roman.

Le polar a été sélectionné parmi 33 titres soumis par différentes maisons d’édition, selon la Société du roman policier de Saint-Pacôme qui a attribué ce prix, reprise par Le Soleil. Le prix est doté de 3000 $.

Parmi les finalistes figuraient Guillaume Morrissette et son œuvre Le poids des années, éditée par Saint-Jean Éditeur, et Jacques Savoie avec La honte de Frank White, publié chez Libre Expression.

L'édition précédente du prix Saint-Pacôme avait récompensé Ronald Lavallée, pour son roman Tous des loups, également publié chez Fides.

Claude Guilmain a par ailleurs été récompensé par le prix Jacques-Mayer du premier polar pour Welsford, paru aux éditions Prise de Parole. Un roman policier qui a pour toile de fond un phénomène des plus américains, le développement des banlieues dans les années 70.

