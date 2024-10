Mijo Beccaria, la mère de Pomme d'Api et J'aime Lire, est décédée

Son nom ne vous dit peut-être rien mais la carrière de Mijo Beccaria à forcément fait partie de votre vie, dans votre enfance ou avec vos enfants.

Co-créatrice du magazine Pomme d’Api en 1966, à l’origine du Petit Ours Brun ou Mimi Cracra. Mijo Beccaria a également participé à la création d'autres magazines pour les enfants et les adolescents, comme Popi, Astrapi, J'aime lire, Okapi et Phosphore.

Mijo (de son vrai nom Marie-Josèphe) a ainsi révolutionné la presse jeunesse du groupe Bayard Presse.

Elle y rentre en 1965, au côté de son mari Yves Beccaria (1929-2017), alors surnommé « Maison de la bonne presse », qui est à l’origine du magazine Pomme d’Api. Elle y sera rédactrice de 1967 à 1969, et plus tard, responsable du département enfant (1979-1987).

Avec son magazine Pomme d’Api, destiné aux enfants de 3 à 6 ans, elle profite d'une terrain de jeu immense : le début des aventures de Mimi Cracra, personnage imaginée par Agnès Rosenstiehl, Petit Ours Brun, crée par Danièle Bour, Tom-Tom et Nana de Bernadette Després, ou encore David et Marion de Noëlle Herrenschmidt. Plus tard, Serge Bloch participera avec son SamSam, que des personnages qui ont marqué tant de générations...

Pour les très petits mais aussi pour les plus grands

En 1977, Mijo Beccaria lance J’aime lire, une revue pour les 7-12 ans, avec des jeux et des bandes dessinées. Puis Astrapi voit le jour en 1978, abordant des sujets plus variés pour les 7-11 ans. Et enfin Phosphore, destiné aux lycéens. Personne n’est laissé sur le carreau.

Son engagement envers les enfants dépassait la lecture. À une époque marquée par une nouvelle approche de l’enfance, notamment avec Françoise Dolto, elle s’investit totalement. Comme l’indique Le Monde, alors que sa fille aînée est sourde, elle va se rapprocher de la seule orthophoniste de Paris pour adapter et intégrer au journal l’accessibilité du langage pour les enfants.

L'AFP rappelle qu’elle était membre du comité consultatif en matière d'abus sexuels de la Conférence des évêques de France.

Éditrice de presse, mais pas que

Hormis ses qualités d'éditrice de presse, Mijo Beccaria s’est également démarquée en tant qu’écrivaine. Elle a écrit plusieurs albums jeunesse, comme Brune et Rose avec Nicole Claveloux, Les Parents disent vraiment n’importe quoi, avec Henri-Jean Lepetit ou encore Les soucis de Sidonie. Elle était par ailleurs la mère de Laurent Beccaria, fondateur de la maison d'édition Les Arènes, où l’ensemble de ses ouvrages sont à découvrir.

La ministre de la Culture, Rachida Dati, a exprimé son soutien à sa famille et à ses proches, dans un communiqué officiel. Un hommage religieux aura également lieu à l’église de Campsegret, en Dordogne, ce jeudi 10 octobre à 11 heures, là où elle a fini ses jours.