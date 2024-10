De Diderot à Napoléon Bonaparte, le livre est politique à Chritsie's

Les ventes aux enchères de Christie’s ne cessent de ravir le cœur des bibliophiles qui voient en cet évènement l’occasion d’étoffer une bibliothèque déjà bien garnie. Le 16 octobre 2024 débutera une nouvelle vente, toujours en ligne, consacrée aux livres rares et anciens.

Les adeptes des Lumières, de la Révolution française et de la période napoléonienne trouveront leur bonheur : ces trois périodes, constituant le cœur de cette nouvelle enchère. Il faudra débourser entre 40.000 € et 50.000 € pour s’offrir un exemplaire broché, sur grand papier et à toutes marges, de l’un des textes fondateurs de la philosophie politique moderne : le Contrat social, en édition originale, de Jean-Jacques Rousseau.

Un texte de Diderot, jamais proposé à la vente

Que seraient les Lumières sans Denis Diderot ? L’encyclopédiste français, dramaturge et critique littéraire à ses heures perdues, prend part aux enchères. L’écrivain prend la défense des éditeurs de l’Encyclopédie, poursuivis en justice, dans un factum extrêmement rare intitulé Au public et aux magistrats.

Ce texte, encore jamais proposé à la vente, n’existe qu’en deux exemplaires connus à ce jour. Celui-ci, le dernier en mains privées, est également le seul à être annoté de la main de l’auteur. Estimé au même prix que Jean-Jacques Rousseau, le factum est relié avec des œuvres de Rousseau et Voltaire.

Exemple des ouvrages mis aux enchères / Christie's

Robespierre, aux origines du suffrage universel masculin

Des Lumières à la Révolution, les collectionneurs auront l’opportunité d’admirer deux lettres autographes de Robespierre, rédigées alors qu’il gravit les échelons du pouvoir. Ces missives, riches en réflexion politique, abordent l’actualité révolutionnaire et le débat sur le droit de vote. Indigné par l’injustice du suffrage censitaire, Robespierre s’y élève au nom de l’égalité entre tous les hommes, et esquisse ainsi les prémices du suffrage universel masculin. Chacune d’elle sera estimée entre 26.000 et 35.000 €.

Dans le même registre, un exemplaire de l’édition originale de la Constitution française du 3 septembre 1791, paré d’une élégante reliure républicaine ornée de bonnets phrygiens sera mis aux enchères, moyennant entre 8000 et 12.000 €.

Exemple des ouvrages mis aux enchères / Christie's

Le livre : une arme politique pour Bonaparte

Quelques années plus tard, l’expédition d’Égypte menée par Bonaparte entre 1798 et 1801 s’accompagnait d’une entreprise éditoriale d’une envergure « pharaonique » : la Description de l’Égypte. Une publication officielle dont l’exhaustivité, la stature et la qualité avaient pour mission de faire oublier l’échec politique et militaire de la campagne.

Véritable prouesse dans les domaines de l’impression, de la typographie et de la gravure, cette œuvre étonne par sa qualité éditoriale. Parmi les trésors mis en vente, figure un exemplaire sur grand papier, d’une grande rareté, tant pour son état de conservation que pour sa provenance. Et pour cause : cet exemplaire appartenait à Gratien Le Père, ingénieur ayant participé à l’expédition, et est présenté dans une impressionnante caisse de transport fabriquée sur mesure, pour une somme totale estimée entre 150.000 et 200.000 €.

Description de l’Egypte, ou Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Egypte pendant l’expédition de l’Armée française. © Christie’s images Limited 2024

Crédits image : Napoléon et ses généraux en Égypte par Jean-Léon Gérôme, 1867 / Domaine public