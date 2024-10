Rabat élue Capitale Mondiale du Livre 2026

Audrey Azoulay, la Directrice générale de l'UNESCO, a exprimé son enthousiasme pour cette désignation, reconnaissant Rabat comme un carrefour culturel essentiel où le livre joue un rôle crucial dans la transmission des savoirs et des arts.

Soutenir l'industrie locale du livre

Avec ses 54 maisons d'édition et l'un des plus importants salons internationaux du livre et de l'édition en Afrique, la chaîne du livre à Rabat est non seulement un pilier de l'économie créative de la ville mais aussi un moteur de démocratisation du savoir, justifie l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

Le Comité consultatif a par ailleurs souligné l'engagement de Rabat en faveur du développement de la littérature, de l'autonomisation des femmes et des jeunes par la lecture, et de la lutte contre l'analphabétisme, en particulier dans les communautés les moins favorisées. En réponse à cette désignation, la ville a planifié une série d'initiatives pour améliorer l'accès au livre et soutenir l'industrie locale de l'édition, y compris une initiative majeure pour renforcer l'alphabétisation de tous ses citoyens.

Le programme prévu inclura une variété d'activités, telles que des écritures, des ateliers, des débats, des formations, et des expositions, afin de mettre en avant la littérature marocaine dans toutes ses formes. De plus, des projets permanents seront lancés pour ancrer durablement la vocation de Rabat en tant que capitale du livre et de la lecture, notamment par la création de nouveaux espaces de création.

« Ville lumière, Capitale marocaine de la Culture, Rabat vient d’ajouter à son palmarès de reconnaissances mondiales et régionales le titre de Capitale mondiale du livre », se félicite le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, dans un communiqué relayé par Le Courrier de l'Atlas.

Les célébrations débuteront le 23 avril 2026, à l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Rabat est la vingt-sixième ville à recevoir ce titre depuis 2001, succédant à des villes telles que Madrid, Alexandrie, New Delhi, et plus récemment Strasbourg et Rio de Janeiro.

Le Comité consultatif de la Capitale mondiale du livre de l'UNESCO se compose de représentants de la Fédération européenne et internationale des libraires (EIBF), du Forum international des auteurs (IAF), de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et des bibliothèques (IFLA), de l'Association internationale des éditeurs (UIE), et de l'UNESCO elle-même.

Crédits photo : Etotheraf (CC BY-SA 4.0)