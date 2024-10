Éditions Rouquemoute : “L'exception culturelle peut mourir petit à petit

Les éditions Rouquemoute sont dans la tourmente. Fin septembre, Maël Nonet a appelé lecteurs, libraires et partenaires à la rescousse, sollicitant « votre attention et votre bienveillance à notre égard ». Quelques jours plus tard, au sein du bar-librairie La Flibuste, à Nantes, siège informel des éditions Rouquemoute, il ne dissimule pas son inquiétude, bien conscient que cet appel à la solidarité ne peut pas être renouvelé.

Le lancement de la dernière collection née au sein de la maison, Résilience, avec Sept ans et neuf mois, de Coline Veith, et Ma zone d’inconfort, par Eldiablo, lui a aussi laissé un peu d'amertume — rien à voir avec celle de la bière servie au bar. « Les mises en place des libraires sont de 450 exemplaires pour Ma zone d'inconfort et 950 pour 7 ans et 9 mois : sur des thématiques sociétales, dans l'air du temps, je n'aurais jamais pensé avoir des propositions aussi basses. Nous ressentons de la tristesse pour les livres et leurs auteurs, surtout avec le travail éditorial qui a été réalisé. »

Un contexte peu favorable

Il y a encore quelques mois, Maël Nonet, 41 ans, travaillait avec quatre salariés : l'effectif a été réduit à un poste et demi, occupé par Pauline Pesme, coéditrice, qui gère également la boutique en ligne et la communication de la maison, et Lucile Allanos, occupée à mi-temps par l'administration de la structure. Le gérant lui-même se verse un salaire mensuel, autour de 1500 €, remis en cause par la situation de la maison.

Quant à La Flibuste, un lieu à l'origine ouvert par des éditeurs indépendants de bandes dessinées des Pays de la Loire sous la dénomination Les Boucaniers, elle devrait a priori abandonner sa vocation de librairie pour se recentrer sur le bar et la vente des albums de Rouquemoute. À la sortie du Covid, l'éditeur avait pourtant pu tenir le projet à bout de bras, « en réembauchant le salarié et les deux étudiants en alternance, pour ne pas mettre tout le monde à la porte ».

Autrement dit, l'ambiance est aujourd'hui loin d'être à la fête : « J'ai l'impression que notre quotidien devient celui des agriculteurs, avec des mois que l'on démarre en sachant d'emblée qu'ils seront à perte : l'enjeu devient de les terminer le moins à perte possible. »

Sur un an, d'après l'Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 1,8 %, en août 2024, après une année 2023 déjà marquée par l'inflation et par une baisse des ventes de livres, en volume, dans les librairies. Un contexte peu favorable, qui limite la prise de risques des libraires, y compris les indépendants, eux-mêmes en proie à des difficultés économiques : les mises en place sont plus prudentes, les réassorts moins téméraires, au profit de titres plus exposés et « faciles » à vendre.

Les éditeurs, eux, sont confrontés à une hausse des prix des imprimeurs, eux-mêmes contraints par les tarifs de l'énergie et des matières premières. Comme cela s'est produit ces derniers mois, les prix des livres peuvent être augmentés, avec le risque d'éloigner une partie des consommateurs, qui se tourneront vers l'occasion ou vers d'autres loisirs.

Les conséquences de cette contraction du marché commencent à s'observer. En mars dernier, une autre maison d'édition nantaise, Ici Même, lançait un appel à l'aide face à des difficultés économiques. Le phénomène n'est pas propre aux Pays de la Loire : Les Moutons électriques, éditeur spécialisé dans les littératures de l'imaginaire, s'est aussi résolu à une campagne de collecte participative, et a même envisagé une cession au groupe Hachette Livre.

La « surenchère de l'offre »

En 2023, environ 6700 bandes dessinées ont été publiées, soit 18 albums par jour en moyenne. Un rythme de parution qui peut être considéré comme une bonne nouvelle, témoin de la vitalité d'un secteur éditorial. Mais cette profusion sature aussi un marché : « Les librairies ne sont pas extensibles, tout comme les moyens du public », rappelle Maël Nonet. « Autant de nouveautés par an, c'est de la folie. »

À ses yeux, les petites et moyennes maisons d'édition comme la sienne, qui publient en moyenne moins de 10 titres par an, d'après une étude du ministère de la Culture, ne participent pas à cette tendance à la surproduction, « simplement parce que nous n'en avons pas les moyens. Cette surenchère de l'offre vient des groupes éditoriaux ».

Les succès de ces dernières années, entre Le monde sans fin, de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici (Dargaud) ou L'arabe du futur, de Riad Sattouf (Allary Éditions), ont aiguisé l'appétit des grands groupes, désireux de se placer sur ce marché plutôt porteur. Résultat : comme en littérature ou dans d'autres secteurs éditoriaux, comme le livre pratique, la publication massive devient une stratégie, pour certains groupes.

« Le système traditionnel, avec le libraire en principal distributeur du livre, ne fonctionne plus », constate Maël Nonet, « il était efficient lorsqu'il n'y avait que quelques centaines de nouveautés par an ». L'éditeur a exploré d'autres canaux de vente, à commencer par le site internet de la maison, devenu une plateforme pour des campagnes de prévente : « On a pu nous reprocher un fonctionnement qui “retirait” des ventes aux librairies, mais les préventes dépassent rarement la centaine d'exemplaires, d'une part, et une campagne réussie attire aussi l'attention des libraires. Qui plus, cela nous permet une rentrée de trésorerie plus régulière, ainsi qu'un meilleur taux de droits d'auteur sur ces ventes. »

Parmi les autres pistes, une « braderie » proposant des titres à -60 %, en arrêt de commercialisation ou légèrement abîmés. Une alternative à la destruction des ouvrages, qui apporte aussi un peu d'air à l'éditeur, qui maintient le même taux de droits d'auteur sur le prix réduit.

Enfin, Rouquemoute répond présent à de nombreux festivals, « pratiquement tous ceux des Pays de la Loire et de la Bretagne », se félicite Maël Nonet. Au cours de ces événements, l'éditeur constate que les achats restent importants, même s'ils se concentrent, depuis quelques mois, plus fortement sur les albums bradés.

Au-delà, si les achats des bibliothèques peuvent compter, l'enjeu pour les éditeurs devient de trouver de nouveaux canaux de vente. À ce titre, Maël Nonet tente de s'adresse plus régulièrement à des communautés, par exemple des professionnels de la santé pour la collection Résilience, des fans de métal pour les albums autour du Hellfest ou encore les amateurs de Renaud pour l'album de Gaston, Renaud derrière le rideau, préfacé par le chanteur.

Quelle exception culturelle ?

À l'heure où l'indépendance, la diversité de la création et la sobriété sont plutôt valorisées dans les discours publics, le fondateur de Rouquemoute s'étonne malgré tout d'un système éditorial toujours tourné vers la production, voire le productivisme.

Il cite ainsi les subventions, que Rouquemoute reçoit de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et de la région Pays de la Loire. Si la seconde finance un déplacement bienvenu au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, via une aide à la mobilité, la première verse une aide annuelle au projet, à la condition du lancement d'une collection.

« Cela nous pousse presque à créer une collection par nouveau titre, car c'est la seule subvention que nous pouvons avoir », souligne l'éditeur. « On se retrouve dans une logique sans fin, où il faut publier pour publier. Une aide au fonctionnement serait parfois plus appropriée, parce qu'elle permettrait de s'arrêter pour mieux vendre les ouvrages déjà parus, le catalogue d'une maison. »

Comme d'autres acteurs de la chaine du livre, l'éditeur estime aujourd'hui nécessaire de « remettre à plat le système économique de la chaine du livre. Si l'on ne fait rien, l'exception culturelle française, sur le champ de l'édition indépendante, peut mourir petit à petit. »

Une situation qui pèse aussi sur la motivation et l'équilibre des acteurs de l'édition indépendante : « On se prend aussi des jetons, en finissant par se demander si ce l'on fait en vaut la peine, puisque c'est si peu valorisé », avoue Maël Nonet. Fort heureusement, il participe alors à un festival, « et le contact avec les lecteurs fait un bien fou, par les retours sur nos publications ».

Photographie : Maël Nonet, à La Flibuste, Nantes, le 3 octobre 2024 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)