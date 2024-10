Prix Audiolib 2024 : La dernière allumette a conquis le jury

Créé en 2013, le Prix Audiolib récompense tous les ans le meilleur livre audio des éditions Audiolib de l'année. Pendant cinq mois, les dix titres sélectionnés par l'équipe d'Audiolib sont soumis à l'écoute et aux votes d'un jury de 20 blogueurs et de youtubeurs, passionnés de livres audio.

Depuis sa création, le Prix est accompagné par Radio Nova, et depuis cette année par ELLE.fr.

Après un vote en ligne de deux mois, ce livre audio a été départagé face aux quatre autres finalistes Arpenter la nuit de Leila Mottley traduit par Pauline Loquin, Perspective(s) de Laurent Binet, Les enfants endormis d’Anthony Passeron et Le Soldat désaccordé de Gilles Marchand.

La dernière allumette raconte l'histoire d'Abigaëlle, qui depuis plus de vingt ans, vit recluse dans un couvent en Bourgogne. Sa vie d’avant ? Elle l’a en grande partie oubliée. Elle est même incapable de se rappeler l’événement qui a fait basculer sa destinée et l’a poussée à se retirer du monde.

De loin, elle observe la vie parisienne de Gabriel, son grand frère, dont la brillante carrière d’artiste et l’imaginaire rempli de poésie sont encensés par la critique. Mais le jour où il rencontre la lumineuse Zoé et tombe sous son charme, Abigaëlle ne peut s’empêcher de trembler, car elle seule connaît vraiment son frère... La dernière allumette est paru chez Audiolib en synergie avec les Éditions Charleston, le 5 mars 2024.

Les auteurs et comédiens :

Marie Vareille, auteure de nombreux best-sellers, elle cumule plus de 500 000 exemplaires vendus en France. Parmi ses œuvres les plus remarquées figurent Désenchantées, lauréat du Prix des lecteurs de la librairie Lamartine 2023 et du Prix des lecteurs Système U 2023, publié chez Charleston et Le Livre de Poche. Elle a également signé La Vie rêvée des chaussettes orphelines, qui a remporté le Prix des lectrices Charleston en 2020 et le Prix des Petits mots des libraires en 2021. Ses ouvrages sont traduits dans plus de dix pays.

Caroline Tillette, obtient son premier rôle au cinéma dans Gainsbourg, vie héroïque, sous la direction de Joann Sfar. Elle collabore ensuite avec Nina Companeez, interprétant Albertine dans l’adaptation de À la recherche du temps perdu et Marie-Jeanne dans Le Général du roi. En 2017, elle croise la route de Paolo Sorrentino et participe à ses projets les plus récents.

Renaud Bertin développe une carrière artistique entre œuvres classiques et pièces contemporaines. Il adapte Dostoïevski pour le théâtre, collabore avec des troupes de danse, et crée des lectures-performances à forte dimension sonore. Il enregistre de multiples livres audio et prête sa voix pour des fictions diffusées sur France Culture, ainsi que pour des documentaires et des émissions portant sur l'histoire ou la littérature.

En 2023, le lauréat était Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi, traduit par Miyako Slocombe et lu par Philippe Spiteri.

