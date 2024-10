Philippe Druillet s'expose chez lui à Herblay

L'exposition, en partenariat avec la librairie Le chat qui lit et la municipalité d'Herblay, mettra en lumière des œuvres inédites de Philippe Druillet. Notamment des reproductions de grande taille de ses plus belles planches comme Salammbô, Lone Sloane, La Nuit et des illustrations de Jimi Hendrix, réalisées en diverses techniques telles que la lithographie, la sérigraphie, le jet d’encre, la digigraphie et l’eau forte sur cuivre, partage La Gazette du Val d'Oise.

Philippe Druillet a profondément marqué le monde de la bande dessinée. Pionnier de la BD de science-fiction, ses séries se distinguent par une utilisation audacieuse et innovante du format de la page, des couleurs vibrantes et une composition complexe.

Il commence sa carrière en 1969 avec des publications dans le magazine Pilote, où il développe un style graphique qui fusionne le fantastique, le gothique et le futurisme, influençant durablement le genre.

Couverture de la monographie de Philippe Druillet, publiée par MEL Publisher.

Au-delà de la bande dessinée, Philippe Druillet a exploré divers médiums artistiques, incluant la peinture, la sculpture, et le design de décors pour le cinéma et la télévision. En 1974, mécontent des limites éditoriales traditionnelles, il co-fonde le magazine Métal Hurlant et la maison d’édition Les Humanoïdes Associés avec Jean Giraud, dit Mœbius, Philippe Druillet, Jean-Pierre Dionnet et Bernard Farkas.

Son influence s'étend jusqu'à Hollywood, où son œuvre a inspiré des éléments visuels de films emblématiques tels que Star Wars.

Philippe Druillet, qui a vécu à La Frette-sur-Seine, est actuellement résident à la Maison Mauresque à Herblay, un bâtiment de style arabo-andalou acquis par la ville en viager en 2022. La municipalité espère un jour faire de cet espace un musée.

