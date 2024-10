En Italie, le traducteur doit "arracher les contrats avec les dents" (5/5)

Comment a évolué le rôle du traducteur ces dernières années ? Est-il plus facile ou plus difficile de proposer des textes italiens à traduire en France ? Dominique Vittoz relève que tous les éditeurs français ne lisent pas l’italien — certains, par exemple, passent par les services des lecteurs, internes ou externes.

Et il s’avère plus simple de faire traduire des textes de langue anglaise, langue plus aisément importée : en 2023, elle représentait 7453 titres traduits, soit 60,7 % du total des titres étrangers (+2 % qu’en 2022) — quand 553 étaient de l’italien (4,5 % des œuvres traduites).

Pourtant, « le passage à travers l’action des traducteurs continue : ils font un travail énorme, même si le taux de réussite a toujours été assez faible ». Dominique Vittoz souligne en effet que dans neuf cas sur dix, les ouvrages qu’elle a traduits dans sa carrière lui avaient été proposés par des éditeurs. Heureux hasard, il s’agissait de textes qui l’intéressaient.

Le traducteur, un médiateur

Les professionnels réalisent depuis toujours un très important travail de prospection, de recherche des textes à traduire — autant que des interlocuteurs à solliciter pour les publier. « Il s’agit d’un énorme investissement en temps passé qui n’est pas rémunéré », constate toujours Dominique Vittoz, ce qui représenterait un frein pour des aspirants traducteurs.

Mais d’après Nathalie Bauer, le rôle est aujourd’hui de plus en plus compris et valorisé par certains professionnels de la chaîne du livre : « De nombreux éditeurs et agents littéraires italiens ont compris que le traducteur joue souvent un rôle de défricheur auprès des éditeurs pour lesquels il travaille. Ils s’adressent donc plus volontiers à lui en tant qu’intermédiaire. Cela simplifie la prospection et la soumission d’ouvrages sans être attaché à une maison d’édition précise, en gardant sa liberté ».

Lise Caillat souligne que la collaboration entre traducteurs, agents littéraires et éditeurs se renforce progressivement : « le traducteur n’est ni agent ni éditeur, mais il lui arrive d’agir en médiateur, d’aider les uns les autres en faisant le lien, en allant à leur rencontre. Lecteur averti, il peut — grâce à sa connaissance sensible des deux langues, des deux cultures et parfois même des paysages éditoriaux — faire des propositions ciblées, encourager ou conforter les choix des éditeurs. J’ai ainsi réussi à proposer plusieurs titres ou auteurs à différentes maisons ces dernières années, mais aujourd’hui, pour d’évidentes raisons économiques et de disponibilité, je concentre mes efforts sur les vrais coups de cœur. »

« Il faut arracher les contrats avec les dents »

Et nos interlocuteurs s’accordent sur un point : on compte plus d’intermédiaires, agents ou traducteurs, qui relient la France et l’Italie. Un fait qui découle des formations dispensées, d’où sortiront des professionnels, issus de masters de traduction.

Cependant, d’après Vincent Raynaud, le rôle des traducteurs a un peu changé : ils sont aujourd’hui de plus en plus des « apporteurs et apporteuses de projets », des « entrepreneurs, presque des éditeurs et éditrices freelance » qui repèrent et signalent en premier aux maisons d’édition étrangères les ouvrages qui font le buzz en Italie, les succès naissants.

La concurrence est de plus en plus dure, et « il faut aller à la conquête, arracher les contrats avec les dents ». Mais le travail du traducteur tient toujours à cette question de « flair » et de connexions, de « liens qui se construisent ». Tout se développe de plus en plus par « des contacts et des opportunités plutôt que des lignes éditoriales ».

La traduction peut « enrichir, achever une oeuvre »

Toutefois, le destin d’une œuvre littéraire qui passe de l’Italie en France n’est pas du tout prévisible : il y a des ouvrages à succès en Italie qui en France ne marchent pas ou ne sont pas encore arrivés sur le marché français — il suffit de penser, par exemple, à Mauro Corona ou à Felicia Kingsley.

Au contraire, il existe des auteurs qui sont peut-être plus appréciés en France qu’en Italie et qui en France ont trouvé leur public, comme Erri De Luca ou bien Giosuè Calaciura : en effet, « la traduction est un voyage à travers lequel le texte peut trouver un nouveau sens et rencontrer un autre public », précise Lise Caillat. Et elle conclut : « ce passage d’une langue à l’autre peut, dans un certain sens, compléter, enrichir, achever l’œuvre ».

C’est pourquoi le spectre de l’Intelligence Artificielle qui plane sur le travail de ces professionnels devrait être — le souligne encore Lise — arrêté par une loi apte à protéger le travail précieux de ces « artistes-passeurs » de textes, ces « super-lecteurs » qui, ayant une connaissance approfondie des diverses langues et paysages éditoriaux, sont devenus protagonistes des échanges littéraires transnationaux.

