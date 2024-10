Lise Caillat : "l’Italie est un point de référence littéraire" (4/5)

Qu’est-ce qui caractérise la littérature italienne, et qui en fait sa marque de fabrique ? Les réponses sont aussi variées que significatives. Selon Lise Caillat, la singularité de la production italienne consisterait, d’un point de vue éditorial, en une « littérarité, une qualité littéraire peut-être plus marquée, plus proche de notre production et que l’on attend moins d’autres littératures ».

Pour Dominique Vittoz, le roman italien présente aussi des « spécificités culturelles » : l’attrait pour la famille, la vie communautaire, « l’interrogation sur la société et sur les liens sociaux, pour comprendre comment l’individu s’articule avec le groupe social » serait une conséquence de l’intérêt que les Italiens portent historiquement aux structures sociales du vivre-ensemble.

Le « plurilinguisme » italien séduit les Français

Cela exacerberait l’importance de certains thèmes en fiction, comme la famille. Lise Chapuis et Nathalie Bauer mettent l’accent sur un facteur plus strictement linguistique : le « plurilinguisme » de la littérature italienne, qui s’exprime dans la forte connotation régionale et dialectale qui caractérise nombreux auteurs, dont, par exemple, le « giallista » Andrea Camilleri.

À LIRE – Pourquoi les éditeurs italiens misent tant sur les livres jeunesse

« Cette présence », explique Nathalie Bauer « s’est accentuée au début des années 1990 (Le sarde de Marcello Fois, le calabrais de Carmine Abate, le dialecte de la région de Ferrare et du Latium chez Antonio Pennacchi, le sicilien d’Andrea Camilleri, etc.) et perdure. Elle reflète, bien sûr, le fort attachement à leur territoire d’origine des habitants de ce pays à l’Unité si récente ».

Si l’Italie fascine en elle-même, il est vrai que le lectorat français a toujours eu une certaine « sympathie » pour la littérature de ce pays et, comme le note Dominique Vittoz, certains auteurs italiens, comme Erri de Luca ou Alessandro Baricco, ont été « pleinement adoptés par le lectorat français ».

Par ailleurs, elle rappelle que certaines autrices comme Goliarda Sapienza et Milena Agus « ont trouvé une audience en France et après en Italie ». Comme Vincent Raynaud le constate, « il y a un vrai amour de la part des lectrices et lecteurs français pour la littérature italienne ».

Pour le dire avec les mots de Lise Caillat, « l’Italie constitue un point de référence » en raison de sa proximité culturelle et géographique. « Comme dans un miroir, nous cherchons des réponses à nos questions auprès de cette voisine, sœur, à la fois autre et si proche de nous. »

Des articles complémentaires sont publiés sur ActuaLitté : 1/5, 2/5, 3/5, et 5/5

Crédits image : Dominique Vittoz / Lise caillat

DOSSIER - Traduire la fiction : les liens entre France et Italie