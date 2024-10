La luminothérapie, par le livre

Quel livre ! Mais quel livre ! Des nuances, des effets loupe sur les œuvres, une « boîte à mots », c’est tellement plus beau, plus tendre que le mot « glossaire », la boîte à mots.

Un livre, pardon, une boîte à couleurs où l’on explique comment Renoir peint le soleil qui filtre à travers le feuillage ; où l’on apprend que peindre le blanc est possible, oui, oui, parfaitement. Monet a réussi cet exploit en peignant « l’un des paysages de neige les plus célèbres de l’histoire de l’art », La Pie.

Nous allons même faire du shopping, non, navrée, je reprends. Nous allons même Chez la modiste avec Degas. Il faut dire que Degas a une vraie passion pour la mode, il est « en extase devant des tissus ou des chapeaux ». Et c’est assez logique, regardez les nuances de couleurs que la lumière crée sur les plis de vos vêtements, voyez tous ces contrastes, on peut facilement comprendre que cela fascine un peintre, non ?

L’impressionnisme, d’après Le Larousse, « s’exprime le plus souvent dans des peintures de paysages et des scènes de la vie moderne, qui mettent l’accent sur la sensation visuelle et l’expression instantanée des effets lumineux ». La sensation visuelle, l’impression...

Quand Monet peint Londres. Le Parlement, Trouée de soleil dans le brouillard, cela relève du génie. Approchez vous, tout ce que vous verrez, ce sont des couleurs proches de celles d’un œil au beurre noir, mais prenez un peu de recul et là, tout s’éclaire malgré la brume : le monument, le ciel, le fleuve. Une entité à la fois floue et compréhensible, on sait que l’on voit un paysage à travers le brouillard, on entend le silence cotonneux, on ressent l’humidité, on aurait presque envie de prendre un bon chocolat chaud.

Mais saviez-vous qu’il n’a pas peint que ce monument sous le brouillard ? « Si Monet procède ainsi, c’est que le panorama, bien qu’impressionnant, l’intéresse moins que les variations de la lumière et de la météo. Voilà des décennies qu’il tente de les saisir. Comment ? Il revient au même endroit à différents moments […]. À l’époque, c’est révolutionnaire. » Et ses dindons, vous connaissez ses dindons ? C’est fantastique, on voit la lumière passer à travers les plumes. Faut-il vous rappeler qu’il s’agit là de peinture et donc de matière ? L’art de manier les couleurs, ça semble magique.

Mais Monet est bien entouré ici, vous y verrez des œuvres de Berthes Morisot, Paul Cézanne, Gustave Caillebotte, Eva Gonzales, Manet… et autant de nuances de couleurs. L’éditeur de ce magnifique livre-objet a écrit dans sa présentation « album jeunesse ». Quel bonheur de retomber en enfance avec La boîte à couleurs des impressionnistes publiée par GrandPalaisRmnÉditions !

Il faut appliquer ici la même tactique que pour les calendriers de l’Avent : en acheter plusieurs. Un pour vous et d’autres à offrir. Croyez-moi, ça évitera toute frustration, vous aurez le vôtre !

À découvrir également dans la langue de Shakespeare :