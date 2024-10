#PrixDeuxMagots2024 - Dans La Face Nord, Jean-Pierre Montal nous plonge dans les souvenirs et réflexions de Pierre Varlin, un homme en quête de sens à travers le prisme de ses expériences passées. Le récit alterne entre son présent, marqué par une relation trouble avec Florence, une femme beaucoup plus âgée, et ses souvenirs du passé.

À travers des allers-retours entre les lieux emblématiques comme Vienne, Paris et Londres, Pierre affronte les regrets, les relations complexes et la quête incessante de sens dans un monde en perpétuelle évolution.

Pierre, cadre d'entreprise à la vie relativement ordinaire, se retrouve immergé dans une liaison inattendue avec Florence. Ce lien, teinté de nostalgie, renvoie Pierre à ses propres questionnements sur la vie, l'amour et la fuite du temps. La narration est empreinte d'un profond sentiment de mélancolie, alors que Pierre revisite les moments décisifs de sa vie, notamment ses voyages, ses relations passées et la tension entre ce qu'il est et ce qu'il aurait pu être.

Le roman interroge la façon dont l'Histoire personnelle et collective interfère avec le présent, et comment l’amour, les regrets et les attentes non comblées façonnent nos vies. Montal écrit avec une subtilité remarquable, chaque phrase évoquant une émotion profonde ou un dilemme philosophique, tout en restant ancrée dans une réalité quotidienne.

Le roman a reçu le Prix des Deux Magots 2024.

DOSSIER - Le Prix des Deux Magots 2024 : le talent en ligne de mire