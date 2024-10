L'auteur “post-moderne” Robert Coover est mort

Né à Charles City, dans l'Iowa, Robert Coover a notamment servi dans la Marine ou officié en tant que journaliste, avant de publier son premier roman en 1966, The Origin of the Brunists (L'Origine des Brunistes), non traduit en français. Il y explore la naissance d'un culte religieux suite à une catastrophe minière, critiquant les mouvements millénaristes et la tendance humaine à interpréter le hasard comme réalité.

Parodie et humour macabre

Celui qui a enseigné dans plusieurs universités a en réalité commencé sa carrière d'écrivain par des nouvelles, les premières regroupées en 1969 dans le recueil La Flûte de Pan (trad. Jean Autret, Gallimard, 1974), où il déconstruit les stéréotypes de récits traditionnels, tels que les contes de fées et les textes bibliques.

Robert Coover, souvent associé à des auteurs post-modernes, tels que William Gass et John Barth, a remis en question le récit et la grammaire conventionnels, en utilisant des expérimentations linguistiques et en parodiant différents genres littéraires. Les éléments récurrents de son œuvre incluent l'humour macabre et le sexe explicite, avec une vaste gamme de références culturelles.

Parmi ses œuvres marquantes figure sa nouvelle, La Babysitter, dans laquelle une sortie des parents se transforme en un labyrinthe de réalités alternatives. Ou une autre, You Must Remember This (Demandez le programme !), vision interdite au moins de 18 ans des personnages principaux du classique du cinéma, Casablanca.

Un de ses romans majeurs, Le Bûcher de Times Square (trad. Daniel Mauroc, Seuil, 1980), utilise le réalisme magique pour traiter de l'affaire des Rosenberg, mélangeant histoires contées par l'Oncle Sam et les efforts de Richard Nixon pour discerner la réalité. On peut également citer le court roman Une éducation en Illinois (trad. Robert Pépin, Seuil, 1986), qui présente à nouveau Richard Nixon, cette fois en quête de succès politique.

Son dernier roman, Huck Out West, paru en 2017, poursuit Les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain et a été traduit sous le titre Huck Finn et Tom Sawyer à la conquête de l'Ouest par Stéphane Vanderhaeghe chez Actes Sud. « Une leçon que j'ai apprise en lisant V de (Thomas Pynchon) m'a marqué toute ma vie : tout mon travail est essentiellement comique », a-t-il déclaré au Boston Globe en 2014, et de développer : « C’est la seule chose que j’ai jamais écrite. Même si elles ne sont pas toujours perçues comme telles, les livres sont tous censés être des œuvres comiques. »

Une vie dans la fiction

« Robert Coover écrit à partir de la vie, mais pas celle qu'il a vécue dans le monde », a observé pour sa part l'auteur Ben Marcus, repris par l'AP qui a annoncé le décès de l'écrivain. Et d'ajouter : « Il écrit à partir de sa vie en tant que lecteur de récits. Son expérience personnelle, qu'il utilise pour son travail, est l'expérience qu'il a eue à l'intérieur des textes. Il n'a pas grandi dans l'Iowa, mais dans les Métamorphoses d’Ovide. Il n'a pas connu son premier amour dans le Midwest américain, mais à l'intérieur des mythes grecs, ou des fables d'Ésope, ou du Décaméron. »

Robert Coover a également été un pionnier de la littérature dite électronique, et a promu l'intégration de l'écrit avec la musique, le film et la technologie numérique. Il a défendu ce qu'il appelait « l'écriture en grotte », qui comprenait l'utilisation de simulateurs de réalité virtuelle pour l'enseignement : « Ce que j'ai vu très clairement dans les années 80, avant Internet, était que le monde entier basculait vers des formats numériques, et cela n'importait pas que ce soit des films ou de l'écriture ou quoi que ce soit d'autre », a-t-il déclaré à The Believer en 2015.

Parmi les hommages à l'écrivain, T.C. Boyle a déclaré sur X que Coover avait été « un ami et un mentor pour moi depuis que j'avais la vingtaine. Son premier recueil de nouvelles, La Flûte de Pan, m'a ouvert un nouveau monde. »

Crédits photo : Dave Pape (Domaine public)