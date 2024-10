Comment faire vivre la francophonie dans le monde ?

Une mission d’information sur la situation de la francophonie a été confiée par la commission sénatoriale à Catherine Belrhiti, (Les Républicains, Moselle), Yan Chantrel (Socialiste, Écologiste et Républicain, sénateur représentant les Français établis hors de France) et Pierre-Antoine Levi (Union Centriste, Tarn-et-Garonne).

Elle avait pour objectifs de rendre compte de l'état de la francophonie, mais aussi de dresser un état des lieux de la loi Toubon, à l'occasion du 30e anniversaire de son adoption. À l'issue de ce rapport, 17 recommandations ont été formulées à l'intention des pouvoirs publics.

Une francophonie vivante

5e langue la plus parlée au monde, pratiqué par 321 millions de locuteurs en 2022 (8 % de hausse entre 2018 et 2022), le français est par ailleurs la 2e langue la plus apprise au monde, la 2e langue de travail dans les organisations internationales, ainsi que la 2e langue la plus utilisée par les internautes. Notons aussi qu'elle est la quatrième langue en termes de contenus, sur internet.

En 2022, l'Afrique concentrait plus de 60 % des locuteurs quotidiens du français, soulignent les rapporteurs, en particulier par les pays de l'Afrique subsaharienne, avec une forte hausse du nombre de francophones dans ces régions (14,5 % de hausse).

L'un des enjeux d'avenir de la francophonie se trouve donc du côté de l'éducation et de la formation, avec un écueil de taille : la pénurie d'enseignants et professeurs.

Les besoins de recrutement concernent tant les enseignants du réseau d’enseignement français à l’étranger — évalués à 25 000 personnels supplémentaires pour parvenir au doublement des effectifs d’élèves scolarisés dans le réseau d’ici 2030 — que les enseignants des systèmes éducatifs des pays francophones, lesquels sont parfois contraints, faute de candidats, de recruter des personnels « faisant fonction », dont le niveau de formation laisse à désirer. – Rapport sénatorial sur la francophonie

Recrutement, formation initiale, mais aussi continue, revalorisation du statut et des salaires : malgré la politique d'austérité annoncée par Michel Barnier, des moyens supplémentaires devraient soutenir la soif d'apprentissage pour le français. Les rapporteurs suggèrent par ailleurs la création d'un « Erasmus francophone » pour renforcer le sentiment d'appartenance à cet espace, mais aussi de faciliter l'obtention d'un visa francophone par les étudiants éligibles à ce programme de mobilité dans l’espace francophone.

Parler français, partout

L'autre axe du rapport porte plus spécifiquement sur la présence du français dans les institutions internationales, mais aussi dans différents secteurs de la recherche et du quotidien, comme les nouvelles technologies.

Les rapporteurs rappellent d'abord que la francophonie va « de pair » avec le multilinguisme : « le rayonnement du français ne peut être assuré que dans le respect de la diversité linguistique, à l’international et en France », ajoutent-ils. Ils dénoncent en conséquence la primauté réservée à l'anglais dans les institutions internationales, notamment au sein de l'Union européenne.

Les documents ayant pour langue source le français ne représentent que 2 % des documents du Conseil, 3,7 % de ceux de la Commission européenne et 11,7 % de ceux du Parlement européen. – Rapport sénatorial sur la francophonie

Le multilinguisme concerne aussi le français en lui-même, qui bénéficie d'une grande diversité de langues régionales, que l'État doit promouvoir, en collaboration avec les collectivités territoriales.

Pour défendre également la place du français face à l'anglais, les rapporteurs recommandent d'encourager et valoriser « la production scientifique en français, notamment dans le cadre de l’évaluation scientifique des chercheurs ». La lutte contre la fracture numérique, notamment dans l'espace francophone plus large, devrait aussi permettre d'améliorer le nombre d'internautes français et ainsi les contenus diffusés et consultés en français.

Concernant la loi Toubon, le bilan n'est guère reluisant puisque, méconnue et lacunaire en raison de son âge, elle est inefficacement appliquée. Les poursuites pénales et administratives sont insuffisantes, les services dédiés au sein des ministères n'ont pas suffisamment de moyens et les personnalités publiques — dont le président de la République — usent régulièrement de termes et expressions anglophones.

Une révision de la loi devrait donc être mise en œuvre, pour la réactualiser et en renforcer la mise en œuvre.

Une synthèse du rapport est disponible ci-dessous en lecture et téléchargement.

Photographie : illustration, frank, CC BY-NC-ND 2.0