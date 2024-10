Des bibliothèques d'Europe mobilisées pour l'accueil des migrants

L'Europe a enregistré 1,1 million de demandes d'asile en 2023. En 2023, La population étrangère vivant en France s'élève à 5,6 millions de personnes, soit 8,2 % de la population totale. Les bibliothèques européennes, au nombre de 65.000, jouent un rôle crucial en tant qu'espaces d'accueil, d'information et de formation pour répondre aux besoins de ces populations en situation de migration (apprentissage de la langue, démarches administratives, insertion sociale et professionnelle).

Cependant, elles manquent souvent de ressources et de soutien pour développer des actions d'inclusion adaptées. Fort de ce constat, un consortium d'organisations européennes engagées sur les enjeux des bibliothèques et de l’accueil s’est formé autour du projet LiBri (Library Bridges) : BSF et l'ANVITA en France, Information Society Development Foundation (FRSI) en Pologne, Culture and Information System centers (CIS) en Lettonie, Communities of the future association (ACV) en Roumanie, Biblioteche Senza Frontiere en Italie, European Bureau of Library Information and Documentation Associations (EBLIDA).

« Toutes les étapes du processus d'intégration des personnes en situation de migration peuvent être couvertes par l’action des bibliothèques, depuis la transmission des piliers fondamentaux du droit et de la citoyenneté jusqu’à l’accompagnement des publics dans l’accès à l’emploi, aux aides sociales à l'orientation et l’éducation ou encore la prévention en matière de santé », estime Jérémy Lachal, directeur général de BSF.

Et d’ajouter : « Les bibliothèques sont des lieux d’accueil inconditionnel, gratuits, ouverts à toutes et à tous, les seuls "intermédiaires de connaissance" à résister face à la marchandisation de nos sociétés et au recul des services publics. »

L’inauguration du projet en France s’est déroulée mardi 17 septembre au sein de l'Académie du Climat à Paris, en présence d’une trentaine d’acteurs. Lors d’une table ronde, Léa Filoche (Ville de Paris), Myriam Lafargue (Réseau des bibliothèques de Plaine Commune), Emmanuel Fagnou (France terre d'asile) et Camille Delon (Bibliothèque publique d'information). ont abordé les enjeux de l'accès aux droits culturels et sociaux dans les bibliothèques.

Pendant deux ans, le consortium va s’employer à construire un réseau européen de bibliothèques accueillantes pour les personnes en situation de migration, en France, en Italie, en Roumanie, en Pologne et en Lettonie.

LiBri recensera pour cela les initiatives et pratiques inspirantes des bibliothèques dans ces cinq pays et soutiendra 50 bibliothèques en Europe dans le développement des partenariats et de stratégies locales avec des acteur⸱rices de l’accueil. Le collectif créera aussi des guides de médiation afin de faciliter l'accueil et l'inclusion en bibliothèque.

« Les bibliothèques incarnent les valeurs d’accueil inconditionnel dans nos territoires. En ouvrant leurs portes à toutes et tous, elles deviennent des refuges essentiels pour celles et ceux en situation de migration, de vulnérabilité et de précarité », ajoute Léa Enon-Baron, codirectrice de l’ANVITA.

« S’y tissent des liens sociaux, culturels et d’échanges de savoirs forts, vecteurs de cohésion sociale et de solidarité. L’ANVITA est fière de porter le projet LiBri en France, pour que les bibliothèques de nos territoires soient plus inclusives pour les personnes migrantes. »

Le 15 octobre 2024 à Lyon, BSF et l’ANVITA organiseront un nouvel événement en collaboration avec la ville de Lyon, afin de collecter les expériences et les recommandations des expert⸱es de la lecture publique et de l’accueil pour le projet. De novembre à décembre, jusqu’à 12 collectivités en France pourront également manifester leur souhait de rejoindre la suite du projet lors d’un appel à manifestation d’intérêt national.

Les partenaires cherchent 12 bibliothèques et leurs collectivités pour rejoindre le projet en France afin de développer des stratégies locales d’accueil centrées autour des bibliothèques. Les associations de soutien des personnes migrantes et celles portées par les personnes elles-mêmes sont aussi invitées à manifester leur intérêt. Initiatives, succès, obstacles. Plus d'informations sur Libri.

Cette collaboration n’ira certainement pas dans le sens du nouveau ministre de l’Intérieur : Bruno Retailleau cible en effet les associations d’aide aux migrants, considérant que certaines entretiennent une confusion problématique. En s’attaquant à l’immigration, qui « n’est pas une chance », comme il l’avait déclaré voilà quelques jours, les organisations se heurteront-elles aux desiderata de la place Beauvau ?

Crédits photo : BSF