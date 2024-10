Velibor Čolić lauréat du Prix Mauriac 2024

Le Prix François Mauriac a vu le jour en 1985 grâce au Conseil régional d’Aquitaine, désormais connu sous le nom de Région Nouvelle-Aquitaine. Il rend hommage à l'œuvre journalistique et littéraire de François Mauriac. Chaque année, il récompense un livre écrit en langue française, quel que soit son genre : essai, poésie, théâtre, roman, bande dessinée. Il honore l’implication de l’auteur dans son époque, et son intérêt pour les enjeux actuels.

Cette année, le jury est composé d'historiens, journalistes, écrivains, professeurs... dont Jean-Noël Jeanneney, président du jury ; Pierre-Henri Arnstam Président d’honneur d’ALCA, journaliste, documentariste ; François Aymé Commissaire du Festival international du film d’histoire de Pessac Président de l’Association Française Cinémas d’Art et d’essais et documentariste ou encore Bernard Cazeneuve Ancien Premier ministre, avocat...

Velibor Čolić, écrivain yougoslave

Velibor Čolić, lauréat 2024, est issu d'une famille croate qui vit en Bosnie depuis plusieurs générations. Il a fait des études de lettres yougoslaves à Sarajevo et Zagreb. Enrôlé dans l'armée bosniaque, il déserte en mai 1992, est capturé, puis s'évade.

Sa maison et ses manuscrits détruits, il trouve refuge en France la même année. Accueilli à Strasbourg par le Parlement international des écrivains, il travaille parallèlement au sein d'une bibliothèque, et écrit pour les Dernières Nouvelles d’Alsace. En 1993, il publie Les Bosniaques, réédité plusieurs fois puis adapté au théâtre.

Quelques années plus tard, l'auteur publie des livres écrits directement en langue française, tels que Jésus et Tito (GaÏa, 2010) ou Ederlezi (Gallimard, 2014). En 2014, l’Académie française lui décerne le Prix du Rayonnement, qui valorise l’ensemble de son œuvre.

Aujourd'hui, le jury du Prix Mauriac a décidé de récompensé Velibor Čolić pour son livre Guerre et pluie, un témoignage de l'auteur enrôlé à vingt-huit ans dans l’armée croato-bosniaque pendant l’attaque de la Bosnie par l’armée fédérale yougoslave.

Guerre et pluie est un récit à la fois « troublant et ironique ». L’effroi de cet univers sans règles, où des soldats commettent des actes absurdes et cruels, est contrebalancé par des souvenirs doux et poétiques, notamment amoureux. Cet ouvrage n'est pas sans rappeler la guerre en cours en Ukraine, et lui confère un écho politique fort.

Doté de 8000 €, le prix sera remis sur les terres de François Mauriac à Malagar, le vendredi 11 octobre 2024, par Alain Rousset, président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et Jean-Noël Jeanneney.

L'année dernière, la lauréate était Claire Baglin pour son livre En Salle, publié aux éditions de Minuit.

Crédits image : © Francesca Mantovani - Gallimard