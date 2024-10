La DRAC Grand Est cherche sa direction

Service déconcentré relevant du ministère de la Culture, la direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent. Soutien à la création et à la diffusion artistiques, conservation et valorisation du patrimoine, éducation artistique et culturelle, développement du livre et de la lecture font partie des missions confiées.

Elle participe à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques.

Le ou la titulaire du poste devra avoir une très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques culturelles, décrit l'avis de vacance. Il ou elle devra faire preuve d'une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de travailler dans les meilleures conditions avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs culturels.

La durée d'occupation de cet emploi est de quatre ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation de six ans.

Depuis le 3 janvier 2023, Delphine Christophe, conservatrice générale du patrimoine, occupait le poste de directrice régionale des affaires culturelles de la région Grand Est, nommée à l'époque par Rima Abdul-Malak.

Photographie : le Palais du Rhin, à Strasbourg, qui abrite la DRAC Grand Est (illustration, Darko Rohr, CC BY-NC 2.0)