Yellowface, de Rebecca F. Kuang, devient une série

Connue dans le domaine de la fantasy avec sa trilogie La Guerre du pavot (dont le premier tome a été publié en France par Actes Sud, dans une traduction de Yannis Urano), Rebecca F. Kuang a fait son retour, pour un cinquième roman, avec Yellowface.

Le titre a été très remarqué outre-Atlantique, où il s'est installé dans les classements des meilleures ventes pendant quelques semaines. En France, l'ouvrage s'est écoulé à plus de 12.000 exemplaires depuis sa parution en mai 2024 (chiffre Edistat).

C'est une histoire magistrale racontée par la mauvaise personne. June Hayward et Athena Liu ont étudié ensemble à Yale, ont déménagé à Washington après avoir obtenu leur diplôme et sont toutes les deux écrivaines, mais les similitudes s'arrêtent là. Athena est une étoile montante de la littérature, et June n'est personne.

Après tout, qui s'intéresse de nos jours aux histoires d'une fille blanche aussi banale qu'elle ? Lorsqu'elle assiste à la mort d'Athena dans un accident invraisemblable, June agit donc sans réfléchir et vole le manuscrit que son amie et rivale vient de terminer — un roman sur les contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale.

Et si June corrigeait le récit et l'envoyait à son agent comme s'il s'agissait de son propre travail ? Et si elle adoptait le nom de Juniper Song et jouait sur l'ambiguïté de son origine ethnique ? Quelle qu'en soit l'autrice, ce morceau d'histoire ne mérite-t-il pas d'être raconté ? Mais June ne peut échapper à l'ombre d'Athena, et des révélations menacent de faire s'écrouler son succès volé. Jusqu'où sera-t-elle prête à aller pour protéger son secret ?

– Le résumé de l'éditeur pour Yellowface