Aux États-Unis, le manga Assassination Classroom sous le feu de la censure

Au cours de la seule année scolaire 2023-2024, plus de 10.000 livres auraient été visés par une procédure de censure ou de retrait aux États-Unis. Un bilan établi par l'ONG Pen America, d'autant plus impressionnant qu'il représente le triple du volume recensé d'ouvrages concernés sur la période précédente.

Les bibliothèques scolaires et publiques américaines sont au cœur d'un vaste mouvement de restriction d'accès aux livres. Celui-ci est mis en œuvre et encouragé par des personnalités politiques conservatrices et par des groupes de pression qui luttent contre des libertés individuelles, comme le droit à l'avortement ou les droits des personnes LGBTQIA+.

Les retraits d'ouvrages sont généralement justifiés par un souci de protection de la jeunesse, sans considération pour le professionnalisme des bibliothécaires qui, depuis longtemps, s'assurent de l'adéquation des documents avec l'âge des usagers.

La lutte contre la « pornographie », parfois inscrite dans la législation d'États comme la Floride, l'Iowa ou l'Utah, conduit à écarter tout texte qui évoque la sexualité, les violences sexuelles ou même de simples relations amoureuses. Ainsi, des livres de Toni Morrison, Margaret Atwood, Rupi Kaur, Sarah J. Maas, Judy Blume ou encore Stephen King ont-ils disparu des étagères...

Le 9e art dans le viseur

Sans surprise, les bandes dessinées, comics et mangas, parce qu'ils présentent un support visuel, sont presque plus exposés encore que les textes. Ainsi, le livre le plus censuré de ces dernières années, aux États-Unis, n'est autre que Genre Queer, une autobiographie non binaire, de Maia Kobabe (trad. Anne Charlotte Husson chez Casterman). Ce titre met en scène Maia Kobabe, non binaire, en explorant leur parcours de découverte et de compréhension de leur identité de genre.

Dans l'État du Missouri, plusieurs comics ont été écartés des collections des bibliothèques, dont Batman : White Knight, de Sean Murphy et Matt Hollingsworth (traduit par Benjamin Rivière, Urban Comics), et Watchmen, d'Alan Moore et Dave Gibbons (traduit par Jean-Patrick Manchette, Urban Comics), deux références du genre.

Du côté des mangas, les mêmes titres se retrouvent visés dans plusieurs districts scolaires. Entre juillet 2022 et septembre 2023, d'après PEN America et le EveryLibrary Institute, une quinzaine de séries ont attiré l'attention, dans autant de districts scolaires américains.

Parmi ces titres, Assassination Classroom, de Yūsei Matsui, mais aussi My Hero Academia, de Kohei Horikoshi, une des séries les plus remarquées de ces dernières années. Cette dernière a été jugée « sexuellement explicite », tandis que Soul Eater, de Atsushi Ōkubo, et Black Butler, signée par Yana Toboso, figurent régulièrement dans la liste des titres censurés.

Tout est dans le titre

Le cas d'Assassination Classroom est représentatif des méthodes des censeurs. Publiée par Viz Media aux États-Unis (et en France par Kana dans une traduction de Frédéric Malet), la série de mangas est terminée depuis 2016 et a connu toutes les adaptations possibles, notamment audiovisuelles. L'œuvre de Yūsei Matsui reste néanmoins très exposée aux critiques, en raison de... son titre.

Assassination Classroom évoquerait un peu trop les tueries en milieu scolaire, véritable fléau outre-Atlantique : 38 fusillades de masse ont ainsi été dénombrées en 2023, pour 197 victimes et des milliers de traumatismes. La large circulation des armes à feu est systématiquement pointée du doigt, mais censurer un manga reste politiquement plus aisé...

Sauf qu'Assassination Classroom ne décrit pas une tuerie de masse : le titre raconte l'histoire d'une classe qui découvre que son professeur est un alien prévoyant de détruire la planète... Les élèves se mettent en tête de le neutraliser, mais le bonhomme jaune a plus d'un tour dans son sac. Et il s'avère par ailleurs un très bon pédagogue.

Des districts scolaires en Floride et dans le Wisconsin s'étaient déjà penchés sur le cas d'Assassination Classroom, ainsi qu'une école du comté de Staten Island, dans l'État de New York, pourtant gouverné par une personnalité démocrate. En janvier dernier, les écoles des villes de Billings et Laurel ont toutes deux écarté la série, après des plaintes pour « contenu violent », rapportait KTVQ.

Les établissements du comté de Horry, en Caroline du Sud, sont à leur tour sommés d'agir pour retirer le titre, après la procédure de la mère d'une élève de troisième : « Ils discutent des modalités pour assassiner leur professeur, et des différentes méthodes pour le tuer », soulignait sa plainte. Elle-même a ajouté, comme le rapporte WMBF, que les enfants « sont exposés à des contenus trop adultes pour leur cerveau ».

Le retrait reste temporaire, d'une durée d'un mois, le temps d'un examen plus approfondi.

Photographie : extrait du manga Assassination Classroom, de Yūsei Matsui

