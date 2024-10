Les Avengers, entre le marteau des X-Men et l'enclume des Éternels

Les Éternels ont pour mission de préserver la planète Terre de toute déviance excessive — notion hautement subjective, de toute évidence. Difficile cependant de leur en vouloir : ils obéissent à leur programme de protection des Célestes, qui les conduit à voir les mutants de Krakoa comme l’une des menaces à éradiquer.

En outre, Druig, leur nouveau leader, use de toutes les ressources à sa disposition pour asseoir son emprise et son pouvoir. Conclusion, déballage d’armes dévastatrices comme Uranos et massacres en série : sur l’île-nation de Krakoa, les mutants s’agacent et ripostent.

Au milieu de cette pagaille surgissent les Avengers, qui agissent comme tampon entre les deux camps, cherchant à concilier la mission des uns, la colère des autres… et l’humanité désormais jalouse du processus de résurrection que les porteurs du gène X ont instauré sur Krakoa.

Le scénario de Kieron Gillen s’amuse ainsi à combiner les pouvoirs de tout un chacun, dans une lutte sans aucun sens – comment user de son libre arbitre pour décider de ses véritables ennemis, quand ont est un Éternel, et donc conditionné de la sorte ? Gillen mêle surtout des phases d’action intense à l’analyse des personnages en profondeur – un succès loin d’être couru d’avance après plusieurs années de multiples développements narratifs.

Le twist majeur de cette saga est la création du Progenitor, un Céleste qui décide de juger l’humanité entière. En effet, Ajak et Makkari, deux Éternels dissidents, s’allient à Iron Man (ainsi que Sinistre et d’autres) pou créer un nouveau Céleste qui réformera la société des Éternels. C’est ainsi que naît le Progenitor, qui évaluera chaque être — humain, mutant, Éternel — individuellement, avant de rendre son verdict au niveau collectif : la Terre survivra-t-elle à ses plus turbulentes espèces ?

Des personnages clés comme Captain America, Cyclope, et même le monde entier subissent ce jugement, mettant en lumière les dilemmes moraux et les failles des héros. La tension monte à chaque étape du jugement, révélant les aspects les plus sombres et complexes de ces figures héroïques. Et super équipes oblige, les thèmes classiques sont magnifiés — sacrifice, responsabilité, immortalité, humanisme — pour éviter la menace imminente d’une destruction planétaire.

Ce cross-over est non seulement un aboutissement des arcs narratifs précédents, mais également un modèle de ce que peut offrir le genre. La richesse des personnages, le scénario complexe, et les dilemmes moraux en font une lecture essentielle pour les amateurs de comics.

Fan ou non de l’univers Marvel, A.X.E. : Judgment Day s’impose comme un incontournable, combinant habilement les conflits cosmiques à une étude subtile des personnages et de leurs dilemmes moraux. Plus qu’une réussite : un véritable aboutissement. Et sans aucune hésitation, à saluer tout autant, la traduction par Jérémy Manesse.

N'hésitez pas à jeter un œil à l'extrait, proposé en fin d'article.