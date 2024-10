Sur la dalle : Fred Vargas adaptée par Emmanuel Carrère

France Télévisions a confié à l'auteur, scénariste et réalisateur Emmanuel Carrère l'adaptation du roman Sur la Dalle, de Fred Vargas, publiée aux éditions Flammarion en mai 2023.

Médiéviste et docteure en histoire, Fred Vargas est également chercheuse en Histoire et Archéozoologie au CNRS. Ses romans policiers, souvent primés, ont été adaptés au cinéma (Pars vite et reviens tard) et à la télévision. Traduites dans plus de quarante langues, ses œuvres ont connu un succès notable, notamment en France, en Allemagne, en Italie.

Sur la dalle entraîne le lecteur dans le quotidien d’une brigade criminelle peu conventionnelle. Elle est dirigée par le commissaire Adamsberg, lunatique, qui trouve ses réponses dans le foisonnement de son imaginaire. Ses enquêtes l'amènent à explorer des émotions, des images, des intuitions.

La promenade, la pêche ou la rêverie font jaillir ces éléments. Cette histoire, ancrée en Bretagne, voit Adamsberg allongé sur un dolmen. C’est à cet instant que la logique criminelle lui apparaît.

L'adaptation, réalisée par Josée Dayan et produite par Passion films, propose deux épisodes de 90 minutes. Yvan Attal a été choisi pour interpréter le rôle du Commissaire Adamsberg - Louis-Do de Lencquesaing, pour le personnage de Danglard - Sylvie Testud pour le rôle de Froissy -, ou encore Corinne Masiero dans le personnage de Retancourt.

Crédits photo : France Tv