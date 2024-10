L'Arcano del mare, rarissime encyclopédie maritime, aux enchères  

Cette œuvre pionnière est aussi la première à utiliser les projections cartographiques de Mercator et à incorporer des informations sur les vents et les courants marins. Sa première édition a été publiée en 1647, et une deuxième édition plus complète et rare a suivi en 1661 à Florence, imprimée par Giuseppe Cocchini pour Jacopo Bagononi et Anton Francesco Lucini.

Cette seconde édition est particulièrement précieuse, illustrée de plus de 350 gravures, incluant de nombreux disques gradués de navigation équipés d'alidades, et des cartes marines d'une précision et d'un style artistique baroque exceptionnels.

Le travail sur cette édition a débuté vers 1631 pour Dudley et probablement en 1634 pour Lucini, aboutissant à une publication en deux grands volumes en 1661. Le premier volume couvre les livres I à V, abordant des sujets tels que la navigation, la construction navale, les manœuvres militaires et les méthodes de cartographie précise. Le second volume, qui est l'atlas en lui-même, contient 131 cartes détaillées.

DUDLEY (Sir Robert) Arcano del Mare Florence, Giuseppe Cocchin pour Jacopo Bagononi et Anton Francesco Lucini], 1661. 6 parties en 2 vol. in-folio (ff : 42 x 56 cm), veau brun, double filet à froid en encadrement, dos à nerfs orné, roulette sur les coupes, tranches mouchetées (Reliure de l'époque).

Robert Dudley (1574-1649), fils naturel de la fille du baron Howard d'Effingham et de Robert Dudley, comte de Leicester, amant de la reine Élisabeth Ière d'Angleterre, a eu une vie remarquable. Après des études à Oxford, il a voyagé en Guyane et en Amérique du Sud entre 1594 et 1595, et a servi comme corsaire. Ne pouvant revendiquer les titres de son père et de son oncle, il quitte l'Angleterre en 1604 pour la France avec sa cousine Elizabeth Southwell, se convertit au catholicisme, et s'installe finalement à Florence en 1607 sous la protection du Grand-Duc Ferdinand Ier de Toscane.

Antonio Francesco Lucini, graveur florentin enveloppé de mystère mais influencé par des artistes baroques tels que Jacques Callot et Stefano della Bella, a été choisi par Dudley pour graver les planches de cette encyclopédie. Lucini a déclaré avoir passé douze ans dans un village toscan pour réaliser les gravures, utilisant 5000 livres de cuivre.

L'œuvre se divise en six livres, traitant de sujets allant de la longitude, les erreurs des cartes marines existantes, la guerre navale, l'architecture navale, jusqu'à la navigation scientifique basée sur le positionnement solaire et stellaire.

Dudley a introduit la méthode du Great circle sailing en 1620, permettant une navigation plus précise le long d'un grand cercle, et a innové en dessinant des cartes basées sur la projection de Mercator, en ajoutant des détails tels que les courants dominants et les déviations magnétiques.

La deuxième édition d'Arcano del Mare sera présentée à la vente le 27 novembre 2024 chez Tajan à Paris, offrant une occasion rare d'acquérir un exemplaire de cette encyclopédie monumentale et originale.

