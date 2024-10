Bocchi the Rock! : les mangas d'Aki Hamaji diffusés au cinéma

Comme son titre l'indique, Bocchi the Rock! Recap Part 1 & 2, réalisé par Keiichirô Saitô, réunit en un seul long-métrage de 2h45 les épisodes de la série animée tirée du manga. Ce film fait l'objet de plusieurs séances dans l'hexagone, dans différents cinémas, à partir de ce 9 octobre.

Le scénario de la série animée, tiré des mangas originaux, est signé par Erika Yoshida. La série originale est diffusée, en France, par Crunchyroll. La série originale compte 5 tomes, tous publiés par les éditions Meian, dont le dernier en date est paru en août 2024.

Bocchi the Rock! raconte l'histoire de la jeune rockeuse Hitori Gotô, également connue sous le nom de « Bocchi », une collégienne aux prises avec l'anxiété sociale. Au milieu de son silence et de sa solitude, elle prend une guitare et découvre qu'elle a du talent. Malgré des heures de pratique et la mise en ligne de vidéos populaires de ses performances, ses rêves de rejoindre un groupe et de se faire des amis ne se concrétisent jamais. L'idée de s'adresser à des inconnus la rend nerveuse, et au lieu de cela, la maladroite Hitori s'isole encore plus, acceptant son destin solitaire. Jusqu'au jour où elle rencontre Nijika Ijichi, la batteuse du groupe Les Attaches, qui l'encourage à changer sa mélodie et l'aide à surmonter sa profonde anxiété sociale !