Sur France Culture, Riad Sattouf, Audrée Wilhelmy et Jacques Reda

Les Midis de Culture, avec Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

Lundi 7 octobre

12h Le débat critique : Théâtre

Los días afuera de Lola Arias, du 3 au 5 octobre au Théâtre de la Ville, du 17 au 19 octobre 2024 au Théâtre de la Croix-Rousse (Lyon) puis à Créteil, Lille, Angers, Bayonne, Tarbes, Strasbourg, Bordeaux, Orléans...

Face à la mère de et avec Jean-René Lemoine, mise en scène de Guy Cassiers, à la MC93 de Bobigny du 2 au 19 octobre, puis en tournée à Amiens, Le Havre, Valenciennes, Orléans, Annecy, Valence...

Avec Philippe Chevilley et Victor Inisan

13h Le grand entretien : Daniel Pennac, auteur, son nouveau livre Mon assassin vient de paraître chez Gallimard

Mardi 8 octobre

12h Le débat critique : Littérature

Personne morale de Justine Augier (Actes Sud)

Un désir démesuré d’amitié de Hélène Giannecchini (Seuil)

Avec Marie Sorbier et Pierre Benetti

Mercredi 9 octobre

13h Le grand entretien : Riad Sattouf, auteur, à l’occasion de la parution de son nouveau roman graphique Moi, Fadi, frère volé (Livres du futur), le premier tome d’une nouvelle série de bandes dessinées de l’auteur de L’Arabe du futur.

Le Book Club de Marie Richeux

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 7 octobre

Gwenaël Morin s'attaque à Don Quichotte

Avec Gwenaël Morin pour sa mise en scène de Quichotte du 26 septembre au 12 octobre 2024

La Grande Halle de la Villette au Théâtre Paris Villette, et du 15 au 18 octobre 2024 au TnBA, CDN de Bordeaux

Mardi 8 octobre

Audrée Wilhelmy l’insoumise

Avec Audrée Wilhelmy pour Peau-de-sang (Le Tripode)

Mercredi 9 octobre

Hommage à Jacques Reda

Programmation à venir

Jeudi 10 octobre

Qui a peur du Dibbouk ?

Avec l’éditeur Gilles Rozier, et l’autrice Nathalie Zajde.

Vendredi 11 octobre

Dans la bibliothèque de Georges Didi-Huberman

Le Feuilleton

Du lundi au vendredi de 21h à 21h30

Le Dahlia noir de James Ellroy (1 à 5/10)

Réalisation de Claude Guerre

Adaptation de Michel Quint

Traduction de Freddy Michalsky

« Le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles, est découvert le corps nu et mutilé, sectionné en deux au niveau de la taille, d'une jeune fille de vingt-deux ans : Betty Short, surnommée "le dahlia noir" par un reporter à cause de son penchant à se vêtir totalement en noir. Le meurtre est resté l'une des énigmes les plus célèbres des annales du crime en Amérique. »

Note de l’éditeur

La mère de James Ellroy a été assassinée alors qu’il avait tout juste 10 ans. Dans sa post-face au Dahlia noir, écrite en février 2006, l’écrivain racontait : « Elle a rencontré un homme. Elle a fait sa connaissance ce samedi soir-là ou bien elle le connaissait déjà. Elle était ivre. Elle a dit « oui » ou « non » ou « peut-être », ou quelque indéchiffrable combinaison de tout cela. Au bout du compte, elle a fini par dire « non ». Il l’a violée et l’a tuée. C’était le 22 février 1958. (…) Sa mort a corrompu mon imagination. Toutes mes lectures se sont recentrées sur des récits et des histoires criminels. Pour mon onzième anniversaire, mon père m’a offert le livre de Jack Webb, The Badge. S’y trouvait inclus un article sur le meurtre du Dahlia noir. Ma mère et Betty Short – elles ont fusionné pour ne plus faire qu’une. »

Le Dahlia noir de James Ellroy, dans la traduction de Freddy Michalski, est paru aux éditions Rivages/Noir

Avec : Pierre-Bernard Donnadieu (Bleichert), Pierre Forest (Green), Jean François Delacour (Loew), Caroline Chaniolleau (Kay), René Renot (le speaker), Jean Paul Racodon (l'arbitre), Olivier Guilbert (le médecin), Christian Ruche (Lee Blanchard), Marcel Tassimot (Millard),

Bruitages Patrick Martinache

Lundi 7 octobre : Episode 1 : Los Angeles. Juin 1943

« Qui n’avait jamais entendu parler, à la division de Central, de Lee Blanchard ? Le flic qui avait résolu le braquage de la banque de Citizens boulevard en 39. Et qui alignait 43 victoires, seulement 4 défaites et 2 nuls entre les cordes du ring. »

Mardi 8 octobre : Episode 2 : 17 novembre 1946

« Quand je suis venu prendre possession de mon fauteuil au bureau des mandats et recherches, au sixième étage de l’hôtel de ville, j’étais seul. Ni le sergent Lee Blanchard, ni Ellis Loew n’occupaient encore leur bureau. »

Mercredi 9 octobre : Episode 3 : Elizabeth Ann Short

« Une belle fille blanche découpée en morceaux, va falloir qu’on justifie tous notre augmentation de salaire ! »

Jeudi 10 octobre : Episode 4 : Premier suspect

« Robert Maney, dit Red, 25 ans, vendeur en quincaillerie, l’homme qui a ramené de San Diego Betty Short, le Dahlia noir, six jours avant son assassinat, a été capturé par les services de police ce matin au domicile d’un ami. »

Vendredi 11 octobre : Episode 5 : la filière pornographique

« A la projection du film de Linda et Betty, tout le monde était présent. Lee Blanchard, Ellis Loew, et les huiles de la police. Ça nous a secoués. Même Milliard et moi qui venions de terminer l’interrogatoire de Linda à ce sujet… »

L'Instant Poésie

Du lundi au vendredi de 21h30 à 21h35

L’Instant poésie de Denis Lavant

Réalisation de Sophie-Aude Picon

Conseillère littéraire de Céline Geoffroy

Prise de son, montage, mixage de Bastien Varigault et Kevin Delcourt

Assistante à la réalisation : Aurélie Miermont

Une collection conçue par Camille Renard

À propos de la série

Le comédien Denis Lavant partage et commente 25 poèmes parmi ceux qui l'accompagnent dans son parcours de vie et de comédien. Chacun est interprété par un comédien ou une comédienne et se donne à entendre au travers d'une expérience sonore immersive.

Denis Lavant est comédien pour le cinéma et le théâtre. Acteur fétiche de Leos Carax Carax (de Boys meet girls à C’est pas moi sorti en juin 2024), il joue Cap au pire de Samuel Beckett (mise en scène Jacques Osinski) jusqu’au 19 octobre au Théâtre 14 à Paris.

Pour "L’Instant poésie", Denis Lavant partage et commente 25 de ses poèmes préférés : du poète russe Ossip Mandelstam à l’Italien Giovanni Pascoli, des poètes contemporains Hélène Fresnel et Thomas Vinau à Claude Le Petit mort en 1662, de Samuel Beckett à des auteurs oubliés comme Francis Viélé-Griffin ou Sabine Picaud....

Ces poèmes sont lus par Caroline Mounier, Christophe Paou , Dinara Drukarova, Nèle Lavant, Jean-Christophe Quenon, et bien d’autres.

Né en 1961, Denis Lavant est comédien de théâtre et acteur de cinéma. Il aime passer de la scène aux plateaux de tournage, au gré des envies et des projets des metteurs en scène et réalisateurs qui le sollicitent. Acteur fétiche de Leos Carax Carax (de Boys meet girls à C’est pas moi sorti en juin 2024), il joue Cap au pire de Samuel Beckett (mise en scène Jacques Osinski) jusqu’au 19 octobre au Théâtre 14 à Paris.

Lundi 7 octobre : W.H. Auden, « Blues du Mur romain », extrait de Poésies choisies (Gallimard, 1976, traduction de l’anglais par Jean Lambert). Lu par Denis Lavant (français) et Leïla Muse (anglais)

Mardi 8 octobre : Arthur Rimbaud, « L’Orgie parisienne ou Paris se repeuple ». Lu par Vladislav Galard

Mercredi 9 octobre : Hélène Fresnel, « Avant que la lumière n’ordonne ses violences », extrait de Une terre où trembler (Editions de Corlevour, 2020). Lu par Lou Chauvain

Jeudi 10 octobre : André Hardellet, « L’interdit de séjour », extrait de La Cité Montgol (Poésie/Gallimard, 1998). Lu par Régis Laroche

Vendredi 11 octobre : Xavier Grall, « Les déments » extrait de Genèse et derniers poèmes (Calligrammes, 1982). Lu par Ludmilla Dabo

Répliques d'Alain Finkielkraut

Le samedi de 9h à 10h

Lire et relire Madame Bovary, avec Marie-Hélène Lafon et Philippe Dufour

La Conversation littéraire de Mathias Enard

Le samedi de 15h à 16h

Entretien avec Marwan Chahine, journaliste. Ancien correspondant au Caire pour Libération.

Auteur de Beyrouth, 13 avril 1975 : autopsie d'une étincelle (Belfond)

Rejoint en deuxième partie par Ivan Jablonka, professeur d'histoire à l'université Sorbonne Paris Nord. Membre de l'IUF. Auteur notamment de Le troisième continent ou la littérature du réel (Seuil, 2024).

Mauvais genres de François Angelier

Le samedi de 20h à 21h

James Ellroy pour son roman Les Enchanteurs/Rivages (pad, trad Marguerite Capelle)

Participant Hubert Prolongeau. Chroniqueurs Esther Teillard, Antoine Guillot.

Samedi Fiction / Lecture / Poésie

Coordination : Blandine Masson

Le samedi de 21h à 22h

Polars, thrillers et autres frissons : Les nouvelles du crime 1985

Producteur : Francis Lacassin

Dans le cadre de la programmation « Polars, thrillers et autres frissons » que propose France Culture, nous vous invitons à écouter ou réécouter plusieurs émissions de la collection « Les Nouvelles du crime », réalisées et diffusées en 1985.

Présentées par Francis Lacassin, journaliste, éditeur et écrivain, grand spécialiste de la littérature policière et fantastique, ces histoires ont été écrites par les maîtres du genre : de Dashiell Hammett à Maurice Leblanc en passant par Agatha Christie, et mettent en scène des détectives privés, policiers et avocats, et même le célèbre Arsène Lupin, dont on suit les aventures avec un plaisir que les années n’ont en rien émoussé.

Erreur sur la victime de Horace Mc Coy

Réalisation : Anne Lemaître

Fiction - Théâtre et Cie / coordination : Blandine Masson

Le dimanche de 20h à 22h

La vie est faite de morceaux qui ne se joignent pas

de Fabrice Melquiot et Sophie Berger

Création – Performance radiophonique

Réalisation Laure Egoroff

Enregistrée le Dimanche 7 juillet 2024 au festival d’Avignon

Avec Sophie Berger, Fabrice Melquiot et un chœur de spectateurs

Cette nouvelle fiction radiophonique part de l’exploration, à l’aide de sons et de mots, de la mémoire de quelques spectatrices et spectateurs du Festival d’Avignon. Rencontrer, écouter, regarder, chercher à comprendre quelqu’un à travers ses souvenirs de spectacles : attentes, chocs, déceptions, surprises.

Autant d’artifices pour nourrir une réalité, autant d’identités d’emprunt pour approcher un moi intime.

Dis-moi quel théâtre tu aimes, je te dirai qui tu es, qui tu étais, qui tu pourrais être. Ici, la fragmentation d’un être passe par les sens et la scène, par les traces et le récit qu’on en fait. Alors, comment devenir acteur de sa propre mémoire ? Comment faire de sa mémoire une promesse à tenir ? Comment dire : oui, c’est moi, ce kaléidoscope, mettons ; et ce n’est pas seulement du passé. Écriture in situ, sur le vif, en cinq jours, à quatre mains et performance live le 7 juillet dans la cour du musée Calvet. Sophie Berger est réalisatrice son et autrice. Ses pièces sonores pour la radio – France Culture, Arte Radio, sont avant tout une invitation à écouter le monde (Cargo, Loire…). Prix Pierre Schaeffer – Phonurgia Nova 2013. Elle est aussi créatrice de son pour le spectacle vivant et les installations.

En janvier 2024, est paru son premier roman, Banc de brume, coll. Blanche, Gallimard. Fabrice Melquiot est écrivain, metteur en scène et performer. Il est l’auteur d’une soixantaine de pièces de théâtre, de romans graphiques pour la jeunesse et de recueils de poésie. Il a également écrit une vingtaine de fictions radiophoniques et des chansons. Il est aujourd’hui l’un des auteurs de théâtre contemporain français les plus joués et les plus traduits. Son travail est régulièrement récompensé (SACD, Académie française, Syndicat de la Critique, etc). Il a dirigé de 2012 à 2021 le Théâtre Am Stram Gram de Genève. Depuis 2021, il est membre fondateur et directeur artistique de Cosmogama, atelier de création de formes artistiques pluridisciplinaires. Il publie son premier roman, Écouter les sirènes, en septembre 2024 chez Actes Sud.

Equipe de réalisation Bastien Varigault, Titouan Labarre, Nicolas Depasgraf, Romain Lenoir

Assistante à la réalisation : Claire Chaineaux

Photographie : Riad Sattouf en 2023 (Selbymay, CC BY-SA 4.0)