Panpan, Cucul et n'oubliez pas la praline !

Quand un banquier de Levallois-Perret qui est le vôtre ne parvient déjà pas à prononcer correctement votre nom de famille et se plaint du vide abyssal qui se creuse dans votre compte en banque, le mieux est encore d’envoyer paître la société de consommation. Et les règles du capitalisme. Plaquons tout, et en route avec Philibert Humm et son compagnon de fortune, Simon.