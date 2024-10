L'âne qui butine : indépendant, loin des tendances de l'édition

PODCAST – La vente aux enchères chez Tajan, ce 5 juin, proposera un manuscrit autographe étonnant : 104 feuillets de la main d’Albert Camus. L’Étranger, comme on ne l’avait jamais vu. Alexia Taiclet, Commissaire-Priseur et Directrice du Département Livres, Manuscrits et Estampes de la maison de vente aux enchères Tajan, et Ségolène Beauchamp, libraire-expert livres et manuscrits anciens, sont au micro de ActuaLitté pour une émission peu commune.