Il y a toujours une personne qui cherchera un livre.

Label Emmaüs, selon Maud Sarda, est une plateforme solidaire qui reprend le modèle des bric-à-brac Emmaüs, mais en ligne. Les livres représentent une part importante des recettes de la plateforme, principalement en raison de leur facilité à être référencés grâce à des outils comme le code ISBN.

Si l’essentiel du catalogue se compose de livres, on y trouve aussi des vêtements, des meubles et d’autres objets collectés auprès des ressourceries, de la Croix-Rouge, du Secours Catholique et du monde associatif.

Le modèle repose sur l’économie solidaire, en récupérant des livres qui auraient fini au pilon et en les vendant en ligne. Un mode de fonctionnement par lequel l’organisation soutient ses activités d’insertion sociale et d’éviter le gaspillage, tout en offrant une seconde vie aux livres.

Expodif, dirigé par Daniel Rozenblum, existe depuis plus de quarante ans. L’entreprise achète des stocks de livres invendus auprès des éditeurs pour les revendre à prix réduit. Leur objectif est d'éviter la destruction des ouvrages tout en aidant les éditeurs à libérer de l’espace pour de nouvelles collections.

Voilà pourquoi il insiste sur l’importance de la technologie dans leur travail, bien que celui-ci demeure traditionnel. La société Expodif, en collaboration avec des associations et des collectivités, cherche à rendre la lecture accessible à des populations éloignées du monde du livre, notamment en distribuant des ouvrages lors d’événements, comme des remises de prix.

Récemment, les deux entreprises ont décidé d’une collaboration qui repose sur cette vision commune de la lutte contre le gaspillage. Ensemble, ils cherchent à donner une nouvelle vie aux livres, même si leurs modèles économiques et leurs finalités diffèrent.

Daniel Rozenblum souligne que la mission de son entreprise n’est pas de remplacer les librairies de livres neufs, mais plutôt de les compléter en proposant des ouvrages à prix réduit. Cette complémentarité avec Label Emmaüs se traduit par la mise en vente de livres issus des stocks d’Expodif sur la plateforme de Label Emmaüs, permettant ainsi de soutenir les activités d’insertion de l’association.

Maud Sarda met également l’accent sur la distinction entre leur modèle d’économie circulaire et celui d’autres plateformes comme Vinted, critiquant le manque d’engagement solidaire de ces dernières. Elle rappelle l’importance de circuits courts et locaux pour la seconde main, ainsi que le rôle des associations dans la collecte et la revente des produits.

Entre les défis actuels de l’économie circulaire, notamment le contexte de concurrence accrue, l’inflation, et la diminution des dons de la part des marques, nos invités insistent sur la nécessité d’un engagement commun. Et ce, pour offrir des alternatives durables et solidaires dans le secteur du livre.

Crédits photo : Daniel Rozenblum et Maud Sarda - ActuaLitté, CC BY SA 2.0