Un film biographique sur Arthur Rimbaud en préparation

Rarement représenté au cinéma, le poète Arthur Rimbaud aura droit à son propre « biopic », un film biographique retraçant toute l'existence d'une personnalité. Ce long-métrage aura la particularité de ne mettre qu'un seul acteur en scène, le jeune Blake Draper, âgé de 22 ans.

Un choix artistique et de réalisation qui permettra de rendre compte de la trajectoire atypique de cette personnalité des lettres françaises, sorte d'étoile filante. Poète précoce, dès l'âge de 15 ans, Rimbaud aura croisé la route de Paul Verlaine et diffusé un recueil à compte d'auteur, Une saison en enfer, avant de se détourner de la littérature.

Dans son autre vie, elle aussi très courte — il meurt à 37 ans, en 1891 — Rimbaud se fait tour à tour négociant, explorateur et même, temporairement, marchand d'armes, ce qui n'est pas sans contribuer à sa réputation d'artiste maudit.

Blake Draper, choisi pour incarner Arthur Rimbaud, a récemment joué dans le téléfilm Un bal pour Harvard (Anya Adams, 2023) et la série Clickbait (2021), diffusée par Netflix.

Patrick Wang, pour sa part, a signé quatre longs-métrages, en commençant par In the Family (2011), puis Les Secrets des autres (2015), et A Bread Factory, présenté en deux parties.

S'écarter du biopic

Comme Rimbaud avec la poésie, Patrick Wang entend surprendre les spectateurs et expérimenter de nouvelles formes de narration, pour couvrir la vie et l'œuvre du poète. « La seule manière de rendre justice à Rimbaud, c'est d'être aussi joueur et inventif que lui », a souligné le réalisateur, selon Variety. « Nous avons avec nous une équipe prête à relever le défi. Avec, au cœur de celle-ci, un jeune acteur qui irradie. »

Pour l'instant, le film ne dispose pas de date de sortie.

Arthur Rimbaud a notamment été joué, au cinéma, par un certain Leonardo DiCaprio, qui faisait face à David Thewlis, en Paul Verlaine, dans le film Rimbaud Verlaine, réalisé par Agnieszka Holland et sorti en 1995. Il retraçait, d'une manière romancée et cinématographique, la relation amoureuse entre les deux poètes, qui a été marquée par une tentative de meurtre de Rimbaud par son amant.

En 1971, Une saison en enfer, de Nelo Risi, avait aussi proposé une rétrospective de la vie d'Arthur Rimbaud, alors joué par Terence Stamp, à qui Jean-Claude Brialy donnait la réplique, sous les traits de Paul Verlaine.

Photographie : Arthur Rimbaud en 1870, photo-carte de visite d’Étienne Carjat d'après un cliché peut-être pris à Charleville (domaine public)